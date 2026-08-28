Nuevo impulso a la creación de un centro social en las viejas cocheras de Marqués de Celada, en La Laguna

Regresa el proyecto de centro social para las antiguas cocheras de guaguas de la calle Marqués de Celada, que había permanecido desde el pasado año en un segundo plano. El Ayuntamiento de La Laguna anunció este viernes que cuenta ya con el proyecto para la reforma del inmueble para su transformación en un espacio que albergará una unidad para la rehabilitación y atención a la discapacidad, en su planta baja, y la nueva sede de la Asociación de Mayores Padre Anchieta, en la planta superior. El consistorio destinará 1.003.830 euros a esta actuación, que está previsto que salga a licitación antes de fin de año y se lleve a cabo durante 2027 con un plazo de ejecución de seis meses.

Según los datos aportados por la institución local, la planta baja tiene dos locales independientes a ambos lados de la entrada principal. Cada uno de ellos cuenta con más de 200 metros cuadrados de superficie útil y albergarán una unidad de fisioterapia para rehabilitación y atención a la discapacidad. Esta planta se acondicionará con espacios para consultas, salas de espera, dependencias auxiliares y aseos. La planta superior, con 600 metros de superficie útil, se dedicará a la sede de la citada Asociación de Mayores Padre Anchieta. El proyecto contempla dotar al espacio de un salón de actos polivalente con capacidad para más de 80 personas, aulas, un gimnasio, un office y dependencias complementarias.

Posibilidades del edificio

“Hemos analizado todas las posibilidades que nos ofrecía este edificio. Por fin contamos con un proyecto que se adapta a los requerimientos exigibles para una mejor atención al colectivo de mayores del municipio”, expresa la concejala de Bienestar Social, María Cruz. “Confiamos en que las instalaciones sean una realidad y puedan entrar en uso en el próximo año”, indica la edil, y añade que la parte alta de inmueble está destinada a sede de la Asociación de Mayores Padre Anchieta porque provisionalmente están instalados en el Centro Las Madres al carecer de instalaciones propias.

El Ayuntamiento lleva varios años trabajando de manera conjunta entre la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad y la de Bienestar Social en una solución adecuada para dotar de uso a estos locales municipales y que atienda a las necesidades del colectivo de mayores y se ajuste a las posibilidades que ofrece el espacio, “teniendo en cuenta que se trata de un inmueble con unas dimensiones de 1.198 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos plantas”. En agosto del pasado año se conoció que el Ayuntamiento lagunero le había dado el visto bueno a la redacción del proyecto.

Renovación completa

Más en detalle, la actuación contempla demoliciones selectivas, nueva compartimentación interior, trasdosados y falsos techos, apertura localizada de hueco para instalaciones en zona de aseos, renovación de acabados y pavimentos, carpinterías interiores y metálicas, adaptación de aseos y recorridos accesibles, así como la ejecución y renovación de las instalaciones interiores de fontanería, saneamiento, electricidad, datos, ventilación y climatización y protección contra incendios.

El edificio albergaba el antiguo garaje de guaguas de San Benito, ubicado entre las calles Marqués de Celada y Lucas Vega. La fachada de este inmueble está protegida patrimonialmente, por lo que fue respetada en las obras de construcción de un nuevo supermercado, garajes y oficinas.

Por su parte, el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, el también socialista Ángel Chinea, explica que el proyecto de obras corresponde a las dos plantas del inmueble y persigue la reforma interior y adecuación funcional completa del edificio, ya que la fachada no se verá afectada por las obras. “Todo el edificio contará con recorridos accesibles (pasillos, giros y puertas), además de aseos accesibles y se incorpora, además, un aseo para personas ostomizadas”, manifiesta.