La Laguna renueva el alumbrado público de Bajamar con 75 nuevas luminarias LED

El Ayuntamiento de La Laguna ha terminado la renovación del alumbrado público de Bajamar, una actuación que ha supuesto la sustitución de unas 75 luminarias y la mejora de distintos elementos de la red en varias calles del núcleo costero.

Los trabajos se plantearon para poner fin a los problemas que se repetían en distintos puntos de Bajamar por el deterioro de una instalación muy expuesta a la maresía, la humedad y el viento.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explica que la cercanía al mar había afectado especialmente a luminarias, brazos, columnas y otros elementos de la red.

“No podíamos continuar limitándonos a resolver incidencias puntuales. Era necesario renovar la instalación y hacerlo, además, con soluciones específicamente adaptadas a las condiciones de Bajamar”, señala.

Nuevas luminarias LED y materiales más resistentes

La actuación ha incluido la sustitución de alrededor de 75 luminarias por nuevos equipos LED de alta tecnología con aislamiento Clase II.

También se han renovado brazos, columnas y otros componentes del alumbrado.

Para ello se han utilizado elementos de fibra y materiales con una mayor resistencia a la corrosión y al desgaste provocado por la exposición continuada al ambiente marino.

Según Hernández, el objetivo era adaptar la nueva instalación a las condiciones específicas de Bajamar y mejorar su durabilidad.

“Las condiciones que soporta una instalación situada junto al mar son muy diferentes a las de otros puntos del municipio”, explica.

Las calles de Bajamar en las que se ha renovado el alumbrado

Los trabajos se han repartido por diferentes puntos de Bajamar.

La renovación ha llegado a El Roquete, la Rambla Fernández de la Cruz, la calle El Pez, la calle El Barco, la calle La Luna, la calle El Mástil, el pasaje Los Huaracheros, el callejón Teresita Cristiana, la calle Las Banderas y el callejón El Envite.

En El Roquete se han instalado nuevas líneas aéreas para reforzar la infraestructura del alumbrado.

Por su parte, en la Rambla Fernández de la Cruz se han colocado farolas dobles de estilo clásico marinero, diseñadas para integrarse en el frente costero y soportar mejor las condiciones derivadas de la proximidad al mar.

Menor consumo y menos contaminación lumínica

Las nuevas luminarias utilizan tecnología LED, con una mayor eficiencia energética.

Además, cumplen con las exigencias de la Ley del Cielo de Canarias, con el objetivo de reducir la contaminación lumínica y compatibilizar el alumbrado público con la protección del cielo nocturno.

Hernández señala que esta actuación forma parte de la renovación progresiva del alumbrado público de La Laguna, dando prioridad a las zonas donde el deterioro de las instalaciones provoca más incidencias.

El concejal recuerda además que el Ayuntamiento se había comprometido a terminar los trabajos en Bajamar antes de que finalizara el verano.

“Lo importante es que hoy Bajamar dispone de una instalación renovada”, concluye.