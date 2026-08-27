Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeVertidos en el polígono industrial de GüímarCD TenerifeHipotecas en CanariasCierre de la playa de BajamarEsclavitud en CanariasViajes en tuk tukCasa más cara de Canarias
instagramlinkedin

Vocal Sampling vuelve a Canarias y actuará en el Teatro Leal de La Laguna el 6 de octubre

El sexteto cubano, conocido por recrear con sus voces el sonido de una banda completa, regresa a las Islas después de varios años de ausencia

Vocal Sampling.

Vocal Sampling. / ED

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Haridian del Pino

Haridian del Pino

La Laguna

Vocal Sampling regresará a Canarias el próximo martes 6 de octubre con una actuación en el Teatro Leal de La Laguna, donde el grupo cubano volverá a encontrarse con el público de las Islas después de varios años de ausencia.

El concierto comenzará a las 20.00 horas y formará parte de una nueva gira de la formación por Canarias. Las entradas están disponibles en la taquilla y en la web del Teatro Leal, así como a través de Tickety.es.

La principal particularidad de Vocal Sampling está en su forma de hacer música: sus seis integrantes utilizan únicamente la voz para reproducir bajos, percusiones, metales y diferentes líneas instrumentales hasta conseguir el sonido de una banda completa.

Sobre el escenario mezclan son, salsa, rumba, bolero, jazz y música popular contemporánea en un espectáculo en el que también tienen cabida la improvisación, el humor y la interacción con el público.

Una trayectoria que comenzó en La Habana en 1989

La historia de Vocal Sampling comenzó en La Habana en 1989, cuando un grupo de jóvenes estudiantes de música empezó a experimentar con las posibilidades de la voz humana.

Todos eran músicos e instrumentistas con formación académica. Esa experiencia fue clave para desarrollar una propuesta que iba más allá del canto a cappella: la intención no era únicamente imitar instrumentos, sino interpretar con la voz como si estuvieran tocándolos.

Con el paso de los años, ese planteamiento dio lugar a un estilo propio y a una carrera internacional que ha llevado al grupo por circuitos de jazz y músicas del mundo de Europa, América y Asia.

Su trabajo despertó además el interés de músicos como Bobby McFerrin, Quincy Jones, Paul Simon y Peter Gabriel.

De Montreux al Royal Albert Hall

Entre los momentos destacados de su trayectoria se encuentra su participación, en 1996, en el Festival de Jazz de Montreux durante las celebraciones dedicadas a Quincy Jones.

En el año 2000, Vocal Sampling actuó también en los BBC Proms de Londres ante un Royal Albert Hall lleno.

Su discografía incluye trabajos como Una Forma Más, De Vacaciones, Live in Berlin, Cambio de Tiempo, Akapelleando y Así de Sampling.

Cambio de Tiempo recibió en 2002 una nominación al Latin Grammy al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo.

Vocal Sampling continúa activo más de tres décadas después

Más de tres décadas después de su nacimiento, la formación continúa actuando y grabando.

En 2026 participó de nuevo en el Festival Internacional Jazz Plaza de Cuba, donde combinó sus conciertos con encuentros pedagógicos centrados en las posibilidades de la voz como instrumento.

Noticias relacionadas y más

Su actuación del 6 de octubre en el Teatro Leal de La Laguna permitirá volver a escuchar en Canarias una propuesta en la que seis voces recrean el sonido de bajos, congas, metales y otros instrumentos sin utilizar una banda convencional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya se conocen las causas del desplome de un drago monumental en Tenerife: exceso de agua, un mal enraizamiento y el sobrepeso
  2. Una alegación por el gasto en fiestas fuerza un pleno del Ayuntamiento de La Laguna en agosto
  3. Primeros pasos para que la escultura del Padre Anchieta, uno de los iconos de La Laguna, sea declarada BIC
  4. Fiesta de la Pamela de Tejina 2026: conoce todos los detalles
  5. La falta de aparcamiento ahoga a La Punta: La Laguna busca solares pero los precios impiden su compra
  6. La Laguna prepara un amplio dispositivo de limpieza para la Fiesta de la Pamela de Tejina
  7. Vía libre para el Mercado Agrario del Nordeste, en La Laguna: una modificación del proyecto impulsará la infraestructura
  8. Tegueste se prepara para recibir a Pedri: horario, lugar, guaguas y consejos ante el calor

Vocal Sampling vuelve a Canarias y actuará en el Teatro Leal de La Laguna el 6 de octubre

Vocal Sampling vuelve a Canarias y actuará en el Teatro Leal de La Laguna el 6 de octubre

Episodio de contaminación en la costa de Tenerife: cierra la playa de Bajamar, en La Laguna

Episodio de contaminación en la costa de Tenerife: cierra la playa de Bajamar, en La Laguna

Cambios en el gobierno de La Laguna: Elena García entrará como concejala tras la dimisión de Adrián del Castillo

Cambios en el gobierno de La Laguna: Elena García entrará como concejala tras la dimisión de Adrián del Castillo

La Laguna programa música, baile, juegos y cine al aire libre para jóvenes esta semana

La Laguna programa música, baile, juegos y cine al aire libre para jóvenes esta semana

La Laguna cede un solar para la construcción de un nuevo centro de salud en la avenida de Los Menceyes

La Laguna cede un solar para la construcción de un nuevo centro de salud en la avenida de Los Menceyes

La Laguna cede un solar de 2.384 metros cuadrados en la Avenida de los Menceyes para un nuevo centro sanitario

La Laguna cede un solar de 2.384 metros cuadrados en la Avenida de los Menceyes para un nuevo centro sanitario

Canarias tiene 108 áreas arqueológicas bajo el mar y La Laguna pide más protección

Canarias tiene 108 áreas arqueológicas bajo el mar y La Laguna pide más protección

La Laguna pone a punto sus 47 centros ciudadanos durante el verano

La Laguna pone a punto sus 47 centros ciudadanos durante el verano
Tracking Pixel Contents