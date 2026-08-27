Vocal Sampling vuelve a Canarias y actuará en el Teatro Leal de La Laguna el 6 de octubre

Vocal Sampling regresará a Canarias el próximo martes 6 de octubre con una actuación en el Teatro Leal de La Laguna, donde el grupo cubano volverá a encontrarse con el público de las Islas después de varios años de ausencia.

El concierto comenzará a las 20.00 horas y formará parte de una nueva gira de la formación por Canarias. Las entradas están disponibles en la taquilla y en la web del Teatro Leal, así como a través de Tickety.es.

La principal particularidad de Vocal Sampling está en su forma de hacer música: sus seis integrantes utilizan únicamente la voz para reproducir bajos, percusiones, metales y diferentes líneas instrumentales hasta conseguir el sonido de una banda completa.

Sobre el escenario mezclan son, salsa, rumba, bolero, jazz y música popular contemporánea en un espectáculo en el que también tienen cabida la improvisación, el humor y la interacción con el público.

Una trayectoria que comenzó en La Habana en 1989

La historia de Vocal Sampling comenzó en La Habana en 1989, cuando un grupo de jóvenes estudiantes de música empezó a experimentar con las posibilidades de la voz humana.

Todos eran músicos e instrumentistas con formación académica. Esa experiencia fue clave para desarrollar una propuesta que iba más allá del canto a cappella: la intención no era únicamente imitar instrumentos, sino interpretar con la voz como si estuvieran tocándolos.

Con el paso de los años, ese planteamiento dio lugar a un estilo propio y a una carrera internacional que ha llevado al grupo por circuitos de jazz y músicas del mundo de Europa, América y Asia.

Su trabajo despertó además el interés de músicos como Bobby McFerrin, Quincy Jones, Paul Simon y Peter Gabriel.

De Montreux al Royal Albert Hall

Entre los momentos destacados de su trayectoria se encuentra su participación, en 1996, en el Festival de Jazz de Montreux durante las celebraciones dedicadas a Quincy Jones.

En el año 2000, Vocal Sampling actuó también en los BBC Proms de Londres ante un Royal Albert Hall lleno.

Su discografía incluye trabajos como Una Forma Más, De Vacaciones, Live in Berlin, Cambio de Tiempo, Akapelleando y Así de Sampling.

Cambio de Tiempo recibió en 2002 una nominación al Latin Grammy al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo.

Vocal Sampling continúa activo más de tres décadas después

Más de tres décadas después de su nacimiento, la formación continúa actuando y grabando.

En 2026 participó de nuevo en el Festival Internacional Jazz Plaza de Cuba, donde combinó sus conciertos con encuentros pedagógicos centrados en las posibilidades de la voz como instrumento.

Su actuación del 6 de octubre en el Teatro Leal de La Laguna permitirá volver a escuchar en Canarias una propuesta en la que seis voces recrean el sonido de bajos, congas, metales y otros instrumentos sin utilizar una banda convencional.