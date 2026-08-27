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FIESTAS

Valle Jiménez prepara sus carreras de barcos

El acto central de los festejos tendrá lugar el 6 de septiembre a partir de las 14:15 horas

Las carreras de barcos de Valle Jiménez.

Las carreras de barcos de Valle Jiménez. / Andrés Gutiérrez

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D.R.

La Laguna

Las fiestas en honor de Nuestra Señora de Fátima, en Valle Jiménez, ya se encuentran en marcha. Se trata de unos festejos en los que las carreras de barcos –que tendrán lugar el domingo 6 de septiembre a partir de las 14:15 horas– son la cita más destacada, pero en la que el programa es amplio. A los actos de los últimos días se sumará este fin de semana la exposición de coches y motos clásicas e históricas, una verbena y el Día del Motor, entre múltiples propuestas.

Todo el calendario se encuentra recogido en el programa-libro de las fiestas, que en esta edición cuenta con 148 páginas. Este trabajo anual es ya una enciclopedia de la zona, con numerosos textos sobre este núcleo lagunero y sus gentes y una cuidada edición.

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