Tejina vive este domingo el día grande de sus fiestas con la entrada de los Corazones en la plaza de la iglesia

Tejina vivirá este domingo, 30 de agosto, el día grande de sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé, con la tradicional entrada de los Corazones en la plaza de la iglesia como uno de los momentos más esperados de la celebración.

Los festejos comenzaron el pasado 1 de agosto y han llenado de actividades durante todo el mes este núcleo de la Comarca Nordeste de La Laguna. El acto central llegará este domingo, cuando los Corazones de las tres calles entren en la plaza acompañados por sus respectivas parrandas.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destaca que se trata de “una tradición única en autenticidad, originalidad y emoción” y reconoce el trabajo que realizan durante todo el año la Comisión de Fiestas, las asociaciones y las agrupaciones vinculadas a San Bartolomé y a los Corazones.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Dailos González, señala la implicación de los vecinos como uno de los principales elementos de las fiestas y explica que el Ayuntamiento reforzará la vigilancia policial y contará con un dispositivo especial de limpieza durante las celebraciones.

Cabalgata y verbena este viernes en Tejina

Aunque el domingo será el día central, el programa de las fiestas de Tejina concentra numerosos actos durante todo el fin de semana.

Este viernes, a las 21.30 horas, tendrá lugar la Cabalgata de Carrozas por su recorrido habitual.

Cuando termine, la plaza de la iglesia acogerá una verbena con la orquesta Primera Marcha.

Procesión de San Bartolomé y fuegos artificiales el sábado

La programación continuará el sábado con el Bebetlon, previsto a mediodía.

Ya por la noche, a las 23.00 horas, saldrá la procesión de San Bartolomé por el centro de Tejina.

Después tendrá lugar una exhibición pirotécnica desde la Tejinetilla y la tradicional traca.

La jornada terminará pasada la medianoche con una verbena popular amenizada por las orquestas Banda Loca y Latin Sound.

Los Corazones de Tejina entrarán en la plaza el domingo a las 11.00 horas

El momento principal de las fiestas llegará el domingo 30 de agosto a partir de las 11.00 horas, con la entrada de los Corazones de las tres calles en la plaza de la iglesia.

Cada uno llegará acompañado por su respectiva parranda y permanecerán en la plaza hasta la tarde del lunes, cuando tendrá lugar el descuelgue.

Un día después, al mediodía, las parrandas volverán a entrar en la plaza para celebrar el tradicional pique. Después, los Corazones regresarán a sus respectivos barrios.

Esa misma jornada finalizará con la cabalgata y la posterior quema del Haragán.

Las fiestas tendrán además su continuación con los Corazones Chicos, protagonizados por los más jóvenes.