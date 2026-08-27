Reapertura de la playa de Bajamar: La Laguna autoriza de nuevo el baño tras dar negativo los análisis de agua

La playa de Bajamar, uno de los puntos de baño más frecuentados del litoral de San Cristóbal de La Laguna, ha reabierto al público tras levantarse la prohibición de baño decretada durante la jornada de este miércoles. Los resultados de las últimas analíticas realizadas por los servicios sanitarios han determinado que los parámetros del agua han vuelto a los valores óptimos, garantizando la seguridad para todos los usuarios.

El Ayuntamiento lagunero había clausurado de forma preventiva la zona de playa tras detectarse un episodio transitorio de contaminación microbiológica, concretamente por concentración de enterococos intestinales. La medida se adoptó siguiendo los protocolos de salud pública para evitar riesgos sanitarios entre la población, fijando una restricción temporal de 24 horas a la espera de un contraanálisis.

Análisis de control e inspección en el resto del litoral

Tal y como contemplaba la previsión de los técnicos de Medio Ambiente, las muestras recogidas a lo largo del miércoles permitieron certificar a primera hora de este jueves que se trataba de un episodio de muy corta duración, autorizando la inmediata retirada de la bandera roja y la apertura de las instalaciones.

Junto a la toma de muestras en la playa afectada, la corporación local desplegó una serie de actuaciones de control complementarias: