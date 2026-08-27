Reapertura de la playa de Bajamar: La Laguna autoriza de nuevo el baño tras dar negativo los análisis de agua
Las autoridades municipales retiran la prohibición temporal tras confirmar la buena calidad Sanitaria de la zona de baño costeada en el entorno de Anaga
La playa de Bajamar, uno de los puntos de baño más frecuentados del litoral de San Cristóbal de La Laguna, ha reabierto al público tras levantarse la prohibición de baño decretada durante la jornada de este miércoles. Los resultados de las últimas analíticas realizadas por los servicios sanitarios han determinado que los parámetros del agua han vuelto a los valores óptimos, garantizando la seguridad para todos los usuarios.
El Ayuntamiento lagunero había clausurado de forma preventiva la zona de playa tras detectarse un episodio transitorio de contaminación microbiológica, concretamente por concentración de enterococos intestinales. La medida se adoptó siguiendo los protocolos de salud pública para evitar riesgos sanitarios entre la población, fijando una restricción temporal de 24 horas a la espera de un contraanálisis.
Análisis de control e inspección en el resto del litoral
Tal y como contemplaba la previsión de los técnicos de Medio Ambiente, las muestras recogidas a lo largo del miércoles permitieron certificar a primera hora de este jueves que se trataba de un episodio de muy corta duración, autorizando la inmediata retirada de la bandera roja y la apertura de las instalaciones.
Junto a la toma de muestras en la playa afectada, la corporación local desplegó una serie de actuaciones de control complementarias:
- Muestreos en la costa: Se recogieron análisis microbiológicos de seguimiento en el resto de piscinas naturales y zonas de baño del litoral del municipio para descartar afecciones paralelas.
- Seguimiento de arribazón de algas: En coordinación con el área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, las autoridades mantienen bajo vigilancia la llegada de acumulaciones de algas vinculadas a la dinámica de las últimas mareas en la franja costera.
- Ya se conocen las causas del desplome de un drago monumental en Tenerife: exceso de agua, un mal enraizamiento y el sobrepeso
- Una alegación por el gasto en fiestas fuerza un pleno del Ayuntamiento de La Laguna en agosto
- Primeros pasos para que la escultura del Padre Anchieta, uno de los iconos de La Laguna, sea declarada BIC
- Fiesta de la Pamela de Tejina 2026: conoce todos los detalles
- La falta de aparcamiento ahoga a La Punta: La Laguna busca solares pero los precios impiden su compra
- La Laguna prepara un amplio dispositivo de limpieza para la Fiesta de la Pamela de Tejina
- Vía libre para el Mercado Agrario del Nordeste, en La Laguna: una modificación del proyecto impulsará la infraestructura
- Tegueste se prepara para recibir a Pedri: horario, lugar, guaguas y consejos ante el calor