La Laguna reasfalta dos calles de Guamasa y mejora más de un kilómetro de viario

La Laguna ha reasfaltado dos calles de Guamasa y ha mejorado más de un kilómetro de viario con las actuaciones realizadas en Tabares y Lorenzo Hernández Abad, dos vías que se suman a los trabajos ya ejecutados en Camino la Era y La Cochera.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, explica que estos trabajos forman parte de un programa de mantenimiento que se desarrolla durante todo el año y que da prioridad a las calles cuyo firme presenta un peor estado.

“Tratamos de llegar a todos los pueblos y barrios, dando prioridad a aquellas calles cuyo firme se encuentra en peor estado”, señala.

Más de 500 metros de actuación en Lorenzo Hernández Abad

Una de las calles en las que se ha intervenido es Lorenzo Hernández Abad, una vía de más de 500 metros de longitud que atraviesa una zona principalmente residencial y de huertas agrícolas.

La carretera comunica el Camino Santa Rosa de Lima, una de las principales vías de entrada a Guamasa, con la zona norte del pueblo.

Los trabajos han incluido corte y fresado del pavimento, levantado de tapas, extendido de la nueva mezcla asfáltica, colocación de reductores de velocidad y señalización vial.

Reasfaltado de una calle en Guamasa. / ED

Reasfaltado de unos 550 metros en la calle Tabares

La otra actuación se ha llevado a cabo en la calle Tabares, una vía que conecta buena parte de la zona norte de Guamasa.

Los trabajos se han realizado en la mayor parte de la carretera, desde la confluencia con Padilla Alta hasta el cruce con Pedro Gómez, a lo largo de unos 550 metros.

La intervención ha incluido las mismas labores de corte, fresado, levantado de tapas, asfaltado, instalación de reductores de velocidad y señalización.

Obras anteriores en Camino la Era y La Cochera

Estas actuaciones se suman a las ejecutadas anteriormente en Camino la Era, una vía perpendicular a Lorenzo Hernández Abad y de características similares.

También se intervino en la calle La Cochera, una vía de pequeñas dimensiones que da acceso a varias viviendas y cuyo firme se encontraba en mal estado.

Chinea asegura que el Ayuntamiento quiere continuar renovando las calles de Guamasa de forma progresiva.

“Sabemos que las demandas vecinales en este sentido son muchas, y nuestra intención es ir atendiendo de manera progresiva a aquellas calles que más lo necesitan”, afirma.

Actuaciones en el CEIP Santa Rosa de Lima y el Paseo de Las Acacias

El concejal recuerda que las intervenciones en la red viaria se suman a otros trabajos realizados por el área de Infraestructuras en Guamasa.

Entre ellos se encuentran las mejoras en el CEIP Santa Rosa de Lima, con actuaciones en las instalaciones del centro y especialmente en su cancha deportiva.

También se han realizado trabajos en el Paseo de Las Acacias, donde se han rehabilitado muros de piedra y se han ejecutado ensanches de aceras y rebajes para mejorar la accesibilidad.