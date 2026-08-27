Dos informes abren la puerta a la demolición de la Casa del Cura de Tejina, en La Laguna

Los informes encargados por el Ayuntamiento de La Laguna no han detectado elementos claros que impidan la demolición de la Casa del Cura del Tejina, un inmueble ubicado junto a la iglesia de San Bartolomé y cuyo derribo han pedido insistentemente desde la zona con el objetivo de ampliar la plaza. Se trata de un asunto que viene de lejos y que tiene como clave principal la situación patrimonial del edificio.

En 2023, el consistorio lagunero anunció que modificaría el vigente catálogo de protección municipal para descatalogar la construcción. El Cabildo, en cambio, observó razones para su preservación. En agosto de 2024, el Ayuntamiento dio a conocer el encargo de un estudio independiente. Ya en mayo de 2025, la Asociación de Vecinos Las Tres Calles de Tejina reiteró en un comunicado el deseo de que la Casa del Cura fuese demolida, mientras que el sacerdote Daniel Padilla manifestó que la Iglesia también apoyaba el derribo. Y poco más se había sabido hasta ahora.

Beautell y Machado Bonde

Preguntados al respecto, desde el grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna explican que la Gerencia de Urbanismo encargó un informe histórico-arquitectónico al arquitecto Alejandro Beautell y al historiador Miguel Machado Bonde, que respondió “a la necesidad de disponer de una evaluación rigurosa y documentada que permitiera aclarar las dudas existentes sobre la historia constructiva del edificio, sus posibles valores culturales y su relación con el Bien de Interés Cultural (BIC) de la iglesia de San Bartolomé, declarado por el Gobierno de Canarias en 2006”, precisa la institución local.

El análisis identificó valores arquitectónicos parciales en elementos concretos de la planta baja y la fachada principal, propios de la arquitectura doméstica e institucional del primer tercio del siglo XX en Canarias. También recoge que el inmueble carece de singularidad tipológica o estilística suficiente para justificar una protección integral elevada y que su estado de conservación y su impacto sobre la lectura espacial del conjunto -formado por la iglesia, la plaza y el propio inmueble- plantean dificultades desde la perspectiva urbana y paisajística.

Espacio vinculado al uso público

“El análisis señaló, además, que la edificación ocupa un espacio históricamente vinculado al uso público y que su presencia altera la relación entre el templo y la plaza, limitando la funcionalidad de este ámbito como espacio de reunión comunitaria”, expresan desde el consistorio. “Los autores fueron explícitos en señalar que la valoración patrimonial del inmueble no podía abordarse únicamente desde criterios materiales”, agregan.

Beautell y Machado Bonde plantearon incorporar una perspectiva antropológica y sociocultural que analizara el papel de la plaza en la vida comunitaria de Tejina y el impacto del edificio sobre manifestaciones culturales como la Fiesta de los Corazones o el Auto Sacramental de los Reyes Magos. Tras esta recomendación, la Gerencia de Urbanismo solicitó un dictamen complementario al Instituto de Estudios Canarios (Iecan). Esta entidad confirmó que la plaza de San Bartolomé constituye “un espacio estructurante de la vida comunitaria de Tejina y que la presencia de la casa parroquial condiciona el desarrollo pleno de las prácticas culturales vivas que allí se celebran”. El documento concluye que los valores materiales del inmueble son "técnicamente gestionables, siempre que se garantice la adecuada documentación y salvaguarda de los elementos constructivos de interés".

Remitido al Cabildo

Toda esta documentación fue remitida el 26 de febrero de este año al Servicio Administrativo de Patrimonio Cultural de la Dirección Insular de Planificación Territorial, Paisaje y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, que es la administración competente para valorar la posible modificación del contenido de la declaración BIC que afecta a este inmueble.