Espectáculo gratuito en La Laguna: Antonio Orozco protagonizará el gran concierto de las Fiestas del Cristo 2026
El compositor barcelonés, galardonado con un Premio Ondas y múltiples discos de platino, actuará a partir de las 21:00 horas dentro del primer fin de semana grande de la ciudad
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ultima los detalles para el arranque de sus célebres Fiestas del Cristo 2026, una edición que ya tendría confirmada a una de sus principales estrellas musicales. El cantautor Antonio Orozco se erige como el gran reclamo cartelario de estas fiestas patronales, ofreciendo un concierto multitudinario el próximo sábado, 5 de septiembre, a las 21:00 horas en el escenario principal de la Plaza del Cristo.
La actuación, que será de entrada libre y gratuita para todo el público hasta completar aforo, se enmarca en la programación del primer fin de semana festivo de la ciudad del adelantado. El concierto formará parte de "La Gira de tu vida", el ambicioso tour internacional con el que el músico se encuentra recorriendo los principales recintos de la geografía española y Latinoamérica.
Un icono de la música en español recala en Tenerife
La llegada de Antonio Orozco a Tenerife supone uno de los hitos culturales de la temporada en el Archipiélago. El compositor acumula una trayectoria impecable respaldada por grandes cifras de ventas y el reconocimiento unánime del sector:
- Éxito discográfico: Más de 1.500.000 copias vendidas, un disco de diamante y nueve discos de platino.
- Galardones y directos: Ganador de un Premio Ondas al Mejor Artista en Directo, nominaciones a los Latin GRAMMY® y un bagaje superior a los 3.000 conciertos celebrados a nivel internacional.
- Impacto mediático: Figura de referencia en la escena pop/rock en español, popularizada también por su arraigada presencia en redes sociales y su rol de coach en el concurso televisivo La Voz.
Aunque el Ayuntamiento lagunero tiene prevista la presentación oficial del programa de las Fiestas del Cristo el próximo lunes 31 de agosto, la confirmación del directo de Orozco ha desatado una notable expectación entre los vecinos del municipio y los seguidores del artista en las Islas.
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