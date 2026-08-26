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La Laguna programa música, baile, juegos y cine al aire libre para jóvenes esta semana

El Pasaporte Joven llegará a Camino El Tornero, el casco, Punta del Hidalgo y Los Baldíos con actividades entre el 26 y el 30 de agosto

Actividades en La Laguna.

Actividades en La Laguna. / ED

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Haridian del Pino

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La Laguna

La Laguna vuelve a llenar esta semana distintos puntos del municipio de actividades para jóvenes con una programación que incluye videojuegos, talleres, música, baile, propuestas scout y cine al aire libre.

El Pasaporte Joven 2026, impulsado por la Concejalía de Educación y Juventud, llevará sus actividades entre el 26 y el 30 de agosto a Camino El Tornero, la Plaza del Adelantado, Punta del Hidalgo y Los Baldíos.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, explica que el objetivo es acercar propuestas diferentes a pueblos y barrios y ofrecer opciones capaces de atraer a jóvenes con distintos intereses.

“Seguimos llevando el Pasaporte Joven a diferentes pueblos y barrios de La Laguna con propuestas muy distintas entre sí, porque precisamente uno de los objetivos del programa es que cada joven pueda encontrar actividades con las que se identifique y en las que quiera participar”, señala.

Videojuegos y talleres en Camino El Tornero

La programación comienza este miércoles, 26 de agosto, en el Centro Ciudadano Camino El Tornero.

La Asociación Juvenil Camino El Tornero organizará una jornada entre las 10.30 y las 13.30 horas con una zona de 'gaming', 'escaperoom', un taller de pintura de figuras de yeso y juegos de mesa.

Camino El Tornero volverá a ser uno de los escenarios del programa el viernes, 28 de agosto.

A partir de las 21.00 horas, el DJ Carlos Duende ofrecerá una sesión musical dentro de las actividades del Pasaporte Joven.

Baile y actividades en la Plaza del Adelantado

El sábado, 29 de agosto, las propuestas se trasladarán al centro de La Laguna.

La Plaza del Adelantado acogerá el Desafío Scout entre las 10.00 y las 14.00 horas.

La jornada contará con actividades infantiles y juveniles, talleres de manualidades y elaboración de cócteles sin alcohol.

También habrá talleres de baile urbano, bachata y salsa en diferentes horarios.

Salsa, bachata y merengue en Los Baldíos

El domingo, 30 de agosto, la programación continuará en Los Baldíos con una nueva edición de la Ruta Salsera.

La cita tendrá lugar en la plaza de la parroquia de San Francisco de Paula entre las 17.00 y las 21.00 horas.

DJ Fran Gil y Laura Mambox pondrán música a una tarde dedicada a la salsa, la bachata y el merengue.

La programación incluirá baile social, animaciones, una rueda de casino XXL, una conga gigante y sorteos.

Cine de verano en Punta del Hidalgo

Ese mismo domingo, Punta del Hidalgo acogerá otra de las propuestas del Pasaporte Joven.

El cine de verano llegará al núcleo costero con la proyección de ‘Godzilla vs. Kong’.

La actividad da continuidad al ciclo de películas al aire libre que se está desarrollando durante los meses de verano en diferentes puntos de La Laguna.

Eiroa destaca la variedad de actividades concentradas en apenas unos días, desde videojuegos y talleres hasta música, baile, actividades scout y cine.

“Esa variedad y esa capacidad de mover la programación por el municipio son parte de la esencia del Pasaporte Joven”, afirma.

Más de cien actividades desde el inicio del programa

Desde el comienzo de la edición de 2026 se han celebrado más de un centenar de propuestas dentro del Pasaporte Joven.

La programación ha incluido Territorio Joven, ciclos de cine de verano, rutas culturales, talleres, encuentros juveniles, actividades deportivas y festivales musicales.

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El programa combina actividades de ocio, formación, participación y convivencia en diferentes pueblos y barrios del municipio.

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