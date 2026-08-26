La Laguna pone a punto sus 47 centros ciudadanos durante el verano

El Ayuntamiento de La Laguna está aprovechando el verano para realizar trabajos de mantenimiento y mejora en distintos centros ciudadanos del municipio, con la intención de que las instalaciones estén preparadas para el inicio del nuevo curso.

Las actuaciones, impulsadas por la Concejalía de Participación Ciudadana, incluyen la eliminación de humedades, el sellado de cubiertas para evitar filtraciones, trabajos de pintura, reparación y sustitución de puertas, mejoras en los baños y tareas generales de acondicionamiento.

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, explica que estos meses permiten intervenir con mayor facilidad en muchos de los centros, ya que su actividad habitual disminuye durante el verano.

“Hemos querido aprovechar estos meses, en los que disminuye la actividad habitual de muchos de los centros, para realizar esos pequeños y grandes trabajos que son necesarios para mantenerlos en las mejores condiciones posibles y prepararlos para el comienzo de un nuevo curso”, señala.

Reparación de humedades, cubiertas y pintura

Entre los trabajos realizados se encuentra la reparación de zonas afectadas por humedades y el tratamiento y sellado de cubiertas para prevenir nuevas filtraciones.

También se han arreglado desconchones y otros desperfectos y se han llevado a cabo trabajos de pintura tanto en espacios interiores como en otras zonas que necesitaban una puesta a punto.

Las actuaciones incluyen además intervenciones en puertas y elementos de carpintería, mantenimiento y mejoras en los aseos y labores de limpieza y acondicionamiento general.

Una red de 47 centros ciudadanos en La Laguna

La Laguna cuenta con una red de 47 centros ciudadanos, que funcionan durante todo el año como espacios para actividades formativas, culturales, sociales y vecinales.

También acogen iniciativas impulsadas por asociaciones y colectivos y sirven como lugares de encuentro para los vecinos de los diferentes pueblos y barrios del municipio.

Hernández destaca precisamente ese papel y recuerda que los centros ciudadanos “son mucho más que edificios municipales”.

“Son lugares de encuentro, de convivencia y de participación, donde nuestros vecinos y vecinas comparten actividades, aprenden, se reúnen y, sobre todo, hacen comunidad. Por eso es importante cuidarlos y mantenerlos en buenas condiciones”, afirma.

Mantenimiento durante todo el año

Desde Participación Ciudadana recuerdan que estos trabajos de verano forman parte del mantenimiento habitual de la red municipal de centros ciudadanos.

El objetivo es ir atendiendo las necesidades que aparecen en unas instalaciones que reciben un uso frecuente durante prácticamente todo el año y por las que pasan miles de personas.

“Queremos que cuando las asociaciones, colectivos y vecinos vuelvan a encontrarse con normalidad después del verano encuentren unos centros cuidados, limpios y preparados para recibirlos”, señala Hernández.

La Concejalía de Participación Ciudadana continuará realizando labores de conservación y mantenimiento durante el resto del año y atendiendo las necesidades que se detecten en cada uno de los centros.