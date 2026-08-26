La Laguna cede un solar para la construcción de un nuevo centro de salud en la avenida de Los Menceyes

La avenida de Los Menceyes ya cuenta con un solar para la construcción de un nuevo centro de atención especializada. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Laguna aprobó en sesión extraordinaria el cambio de uso y la cesión al Gobierno de Canarias de una parcela de titularidad municipal con una superficie de 2.384 metros cuadrados para la creación de ese recinto por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS).

De acuerdo con el expediente aprobado, la parcela de la avenida de Los Menceyes cuenta con una “localización óptima” y ofrece “mayor cobertura asistencial a la población de La Laguna y su comarca”, gracias a su “ubicación central, su proximidad al Centro de Salud de Finca España y su excelente conectividad mediante transporte público de alta capacidad (tranvía y guaguas)”. El solar se encuentra a la altura del número 75 de la avenida de Los Menceyes, frente al Museo de la Ciencia.

Además, se destaca en el informe que “la edificabilidad estimada de 8.720 metros cuadrados resulta adecuada para albergar el programa funcional del Servicio Canario de Salud”. El uso sanitario asistencial es “plenamente compatible” con la calificación urbanística vigente en el Plan General de Ordenación, sin que sea necesario llevar a cabo ninguna modificación del planeamiento, por lo que su disponibilidad es inmediata. El terreno cumple todas las condiciones exigibles como solar edificable y dispone de frente a vía pública urbanizada, lo que facilita el desarrollo inmediato del proyecto.

Suelo público

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, expresa “la voluntad de este grupo de Gobierno de poner suelo público municipal a disposición de otras administraciones competentes para la dotación de servicios, tanto para la creación de recursos sanitarios y asistenciales como para la construcción de vivienda de protección oficial e infraestructuras”. Y añade: “La colaboración entre administraciones es fundamental para avanzar en el desarrollo de La Laguna y esta es la línea que queremos seguir en nuestro compromiso de poner la salud en un lugar preferente de la agenda social, económica y política del municipio”.

“Este nuevo centro de atención especializada vendría a suplir deficiencias estructurales y de movilidad y reforzar la dotación sanitaria de una zona muy populosa de La Laguna”, indica el alcalde, quien considera que la medida “supone aportar recursos humanos y materiales proporcionales a las necesidades de la población actual y con clara proyección para las próximas décadas, pudiendo atender distintas especialidades médicas, y ofrecer diagnósticos, tratamientos y rehabilitación más allá de la atención primaria”.

El regidor local se muestra confiado en que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias “actúe con diligencia y celeridad a la hora de hacer realidad una infraestructura muy necesaria”, así como “la tan demandada ampliación del Centro de Salud de Finca España, para la que el Ayuntamiento también cedió en el pasado mandato suelo de titularidad municipal”.

Finca España

No muy lejos de allí, en Finca España, el Ayuntamiento de La Laguna ya cedió años atrás al Servicio Canario de la Salud una parcela de 700 metros cuadrados para la ampliación del actual centro de salud. El inicio del expediente de cesión, aprobado por la Junta de Gobierno Local en enero de 2020, desbloqueaba la solicitud realizada por el SCS en enero de 2017 y que desde entonces había quedado sin respuesta por parte del consistorio, según informó por entonces esta institución en una nota.