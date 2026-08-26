La Laguna cede un solar de 2.384 metros cuadrados en la Avenida de los Menceyes para un nuevo centro sanitario

El Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado la cesión al Gobierno de Canarias de un solar municipal de 2.384 metros cuadrados en la Avenida de los Menceyes para que el Servicio Canario de la Salud construya un nuevo Centro de Atención Especializada.

La parcela se encuentra a la altura del número 75 de la avenida, frente al Museo de la Ciencia, y cuenta con una edificabilidad estimada de 8.720 metros cuadrados.

La Junta de Gobierno Local aprobó en sesión extraordinaria tanto el cambio de uso como la cesión del terreno, que hasta ahora estaba destinado a dotación sociocultural y contemplaba originalmente un uso docente.

El objetivo es que el solar pase a tener un uso sanitario y pueda albergar un centro destinado a diferentes especialidades médicas, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación más allá de la atención primaria.

Un solar frente al Museo de la Ciencia y cerca de Finca España

El expediente municipal considera que la ubicación de la parcela permite ampliar la cobertura sanitaria para la población de La Laguna y su comarca.

Entre los motivos se encuentran su posición céntrica, la cercanía al Centro de Salud de Finca España y sus conexiones mediante transporte público, tanto en tranvía como en guagua.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, considera que el futuro Centro de Atención Especializada permitiría reforzar los servicios sanitarios de una zona con una elevada población.

Según señaló, la instalación podría atender “distintas especialidades médicas, y ofrecer diagnósticos, tratamientos y rehabilitación más allá de la atención primaria”.

El alcalde también pidió a la Consejería de Sanidad que avance en la ejecución del proyecto y recordó la ampliación pendiente del Centro de Salud de Finca España, para la que el Ayuntamiento ya cedió suelo municipal durante el pasado mandato.

Solar situado en la avenida de Los Menceyes. / ED

Hasta 8.720 metros cuadrados edificables

El informe incluido en el expediente señala que la parcela tiene una edificabilidad estimada de 8.720 metros cuadrados, suficiente para desarrollar el programa funcional previsto por el Servicio Canario de la Salud.

El terreno se encuentra en suelo urbano consolidado y permite una altura máxima de cuatro plantas.

El uso sanitario es compatible con el planeamiento urbanístico actual, por lo que no será necesario modificar el Plan General.

Además, el solar dispone de frente a una vía pública urbanizada y cumple las condiciones necesarias para ser edificado.

El terreno seguirá siendo de dominio público

Para hacer posible el proyecto, el Ayuntamiento ha aprobado también el cambio de destino del suelo municipal para que pase de su uso anterior a un uso sanitario a favor del Servicio Canario de la Salud.

La parcela mantendrá, no obstante, su condición de bien de dominio público.

El expediente pasó por el correspondiente periodo de información pública sin que se presentaran alegaciones.

Las afecciones existentes relacionadas con el barranco, el tranvía, la normativa aeronáutica y el ruido cuentan, según el informe municipal, con procedimientos administrativos para su tramitación y no comprometen la viabilidad del proyecto.

El centro deberá desarrollarse en un máximo de cinco años

El Ayuntamiento comunicará ahora la cesión gratuita del solar a la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias.

El terreno deberá destinarse al uso sanitario previsto en un plazo máximo de cinco años.

Si transcurre ese periodo sin que se cumpla el destino acordado, la parcela volverá automáticamente al patrimonio del Ayuntamiento de La Laguna.

El alcalde ha defendido la cesión de suelo municipal a otras administraciones para desarrollar nuevos servicios sanitarios, asistenciales, viviendas de protección oficial e infraestructuras en el municipio.