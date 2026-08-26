Episodio de contaminación en la costa de Tenerife: cierra la playa de Bajamar, en La Laguna
El baño está prohibido en este espacio durante 24 horas
El Ayuntamiento de La Laguna procedió este miércoles al cierre de la playa de Bajamar “después de que una inspección sanitaria detectara un episodio de contaminación de corta duración en la zona, que afecta a la calidad de las aguas”, informó el consistorio. Se trata de un destacado espacio de baño de la costa lagunera y al que cada verano acuden miles de personas.
La institución local detalló que se declaró la prohibición temporal del baño en la playa durante 24 horas, “hasta contar con el resultado de nuevos análisis sobre las condiciones del agua”. La previsión es tener este jueves los resultados de esos estudios realizados. Será ahí cuando se determine si este punto podrá volver a ser ya utilizado por los bañistas o no.
Más muestras
Otros de los datos que indicaron desde la institución local es que también se tomaron muestras este miércoles “en el resto de instalaciones y playas”, así como que, a través de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, “se está haciendo seguimiento a la llegada de algas que han aparecido con estas mareas”.
La playa de Bajamar ya había sido cerrada en anteriores ocasiones. Uno de esos episodios ocurrió en 2020 debido a la contaminación generada por la bacteria E.coli, según la inspección realizada en aquel entonces por técnicos del Área de Salud de Tenerife.
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