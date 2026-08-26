Cambios en el gobierno de La Laguna: Elena García entrará como concejala tras la dimisión de Adrián del Castillo

Elena Asunción García, número 12 de la lista del PSOE al Ayuntamiento de La Laguna en las últimas elecciones locales, entrará como concejala por el dimitido Adrián del Castillo, hasta ahora delegado de Cultura y Organismo Autónomo de Actividades Musicales, según confirmaron este miércoles fuentes oficiales del grupo de gobierno (PSOE-CC). Las mismas fuentes indicaron que no está decidido si desempeñará alguna responsabilidad en la gestión local o no.

García ya fue edil durante el pasado mandato. Llegó a asumir Hacienda y Asuntos Económicos, pero, pese a la entidad de esa área, tuvo un papel secundario. Esa circunstancia quedó reflejada con nitidez cuando en febrero de 2023, en la presentación del presupuesto, compareció junto a los portavoces de los tres partidos del pacto local de entonces y ella no intervino en ningún momento.

"Motivos profesionales"

El gobierno local aseguró el martes en una nota que Del Castillo abandona “por motivos profesionales”. Ya en octubre de 2024, la responsable de Cultura en aquel momento, Leticia Villegas, dimitió “por motivos personales”. Pasó a personal eventual por un corto plazo y finalmente abandonó el consistorio. El nuevo titular de Cultura es Dailos González, que tendrá esas funciones por tercera vez en este mandato: lo hizo desde el inicio hasta la llegada de Villegas, tras la marcha de esta y ahora.