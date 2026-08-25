Dailos González asumirá Cultura en La Laguna tras la renuncia de Adrián del Castillo

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna, Dailos González, asumirá también el área de Cultura y la presidencia del Organismo Autónomo de Actividades Musicales tras la renuncia al acta presentada este martes por Adrián del Castillo por motivos profesionales.

Del Castillo ocupaba hasta ahora la Concejalía de Cultura, una responsabilidad que pasará a compatibilizar González con el área de Fiestas, ha informado el Ayuntamiento este martes en una nota.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha agradecido al edil saliente su "dedicación y esfuerzo" al frente de un departamento que ha definido como prioritario para el grupo de gobierno y para el municipio.

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Gutiérrez ha mostrado además su confianza en Dailos González para continuar al frente de esta área y ha destacado "la capacidad de gestión que ha demostrado" en la Concejalía de Fiestas.