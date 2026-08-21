Vía libre para el Mercado Agrario del Nordeste, en La Laguna: una modificación del proyecto impulsará la infraestructura

El Mercado Agrario del Nordeste (MAN) ve algo más claro su futuro. Una modificación del proyecto y 165.000 euros municipales son los responsables de unas mejores expectativas para una actuación prevista en la Finca La Castellana, en Tejina, y en la que se contempla la infraestructura principal, un aula taller y 9.000 metros cuadrados de huertas que se utilizarán en el proceso formativo.

El Ayuntamiento de La Laguna aprobó en julio una macromodificación presupuestaria de casi 10,5 millones de euros. Había en ella de todo un poco: desde gastos para fiestas que fueron objeto de polémica a partidas para áreas como Patrimonio Histórico, Bienestar Social, Servicios Municipales o Mercado. En ese último ámbito se contemplaban algo más de 165.000 euros para cubrir los gastos derivados de la redacción del proyecto básico y de ejecución del MAN.

“Este proyecto ya estaba redactado, pero no aprobado”, precisan desde el grupo de gobierno (PSOE-CC). “Ahora se incorpora el coste de reformar el proyecto para incluir un centro de transformación eléctrica”, añaden. Tras un estudio exhaustivo de las necesidades y múltiples reuniones entre las partes implicadas, E-Distribución dará el suministro eléctrico en media tensión, “justificándose la necesidad de incluir en el proyecto un centro de transformación eléctrica (de media a baja tensión)”.

Impulso

Desde el consistorio lagunero sostienen que con este paso “se desbloqueará definitivamente el proyecto y se le dará el impulso definitivo”. Y completan que a partir de ese momento vendrá la búsqueda de la financiación correspondiente para licitar y acometer la ejecución de las obras.

En abril de 2023 se conoció que el proyecto ya estaba redactado y que había sido promovido y financiado por el Área de Desarrollo Rural, con una inversión de 144.000 euros. “Entra ahora en fase de aprobación por parte de la Concejalía de Obras e Infraestructuras”, puntualizó el Ayuntamiento en una nota de prensa, que agregaba que las obras contaban con financiación del Cabildo de Tenerife, del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento.

El edificio se distribuye en tres plantas sobre rasante y dos bajo rasante, con accesos independientes desde la vía pública y adaptándose a los condicionantes urbanísticos de la parcela. La franja inferior de planta baja del edificio se ha dejado completamente acristalada, tras los muros de cerramiento de parcela en fachada principal. En el resto de las plantas superiores, la fachada principal y lateral se protegen con celosía y las fachadas contra la medianera se ciegan parcialmente con un acabado de mortero de color blanco.

59 puestos

Más en detalle, la previsión es que el mercado cuente con 59 puestos, de unos 5 metros cuadrados cada uno, para el desarrollo de la actividad principal. Tales puestos se han distribuido de forma que se agrupan en venta de frutas, verduras y hortalizas; venta de flor cortada y planta ornamental; productos derivados de la ganadería y pesca artesanal, y productos transformados y artesanales.

En la planta baja se encuentra el acceso principal al mercado. En este nivel se ubican 29 puestos y cuenta con un cuarto lavadero, cuarto de instalaciones y aseos de uso público. En la primera planta se encuentran los 30 puestos restantes, cuarto lavadero, aseos, dos despachos y una ludoteca infantil de uso público.