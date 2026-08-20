Propuestas de ocio para jóvenes en el casco de La Laguna, Geneto, Princesa Yballa y La Punta

Pasaporte Joven 2026 continúa este fin de semana con cuatro iniciativas que combinan creatividad, espacios de encuentro, juegos, actividades deportivas y cine al aire libre. La agenda comenzará este viernes con dos propuestas. El antiguo convento de Santo Domingo, en su Sala de Cristal, acogerá de 10:30 a 12:30 horas la segunda edición del taller ‘Tras el Espejo’, dirigido a jóvenes creativos. La actividad contará con la participación de Exhuberancia Carey, Diego Filst, Eva Harrington e Isabella Ypunto.

También este viernes, la plaza de San Bartolomé de Geneto recibirá una nueva edición de Territorio Joven, entre las 10:00 y las 14:00 horas. La jornada ofrecerá diferentes alternativas de entretenimiento para todas las edades, entre ellas, tenis de mesa, portería de fútbol, bádminton, baloncesto, parchís gigante, Just Dance y música ambiente.

Princesa Yballa

Este sábado, el cine de verano llegará a Princesa Yballa, donde a partir de las 21:00 horas se proyectará ‘Mufasa: El Rey León’, dando continuidad a una de las propuestas incluidas en Pasaporte Joven para disfrutar del cine al aire libre durante los meses estivales. La programación continuará este domingo en la Punta del Hidalgo con una nueva sesión de cine de verano y la proyección de ‘Spider-Man: No Way Home’.