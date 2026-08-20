La Laguna renueva el parque infantil de Pico Bermejo y suma una zona de merendero

El Ayuntamiento de La Laguna ha renovado el parque infantil de la plaza de Pico Bermejo, en Tejina, y ha habilitado en el mismo entorno una nueva zona de merendero.

La intervención, impulsada por el área de Servicios Municipales, ha permitido trasladar la zona infantil dentro de la propia plaza. El nuevo emplazamiento se sitúa en la parte trasera de la iglesia, una ubicación elegida teniendo en cuenta también las propuestas vecinales.

El cambio de lugar responde a una cuestión práctica. Hasta ahora, los juegos debían desmontarse y volver a instalarse con motivo de las fiestas que se celebran en el mes de mayo, lo que generaba más desgaste en los elementos y reducía su vida útil.

Juegos inclusivos y nuevo pavimento

La nueva zona infantil incorpora un complejo inclusivo de juegos. El conjunto está formado por una torre con tobogán, elementos de trepa, una pasarela, un túnel y paneles interactivos.

Además, se ha instalado un columpio con asiento inclusivo, pensado para favorecer el uso del parque por parte de menores con distintas capacidades. La intervención también ha incluido la renovación del pavimento.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explica que la actuación no consiste solo en renovar un parque infantil, sino en mejorar un espacio que forma parte de la vida diaria de Pico Bermejo.

Según señala, el objetivo es que los espacios públicos del municipio sean lugares para jugar, compartir y hacer comunidad.

Un nuevo merendero junto al jardín de las palmeras

La mejora de la plaza no se limita al área infantil. El Ayuntamiento ha creado también un pequeño parque merendero en el jardín de las palmeras, situado frente a la iglesia.

Este nuevo espacio dispone de tres mesas de pícnic y papeleras. También se ha colocado una barandilla rústica de madera para proteger la zona próxima al desnivel hacia el barranco.

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Con esta actuación, el entorno gana un área pensada para que las familias y vecinos puedan sentarse y utilizar la plaza de una manera más cómoda.