La falta de aparcamiento ahoga a La Punta: La Laguna busca solares pero los precios impiden su compra

Hay un momento en que en la Punta del Hidalgo no cabe ni un coche más. Completo. Imposible aparcar. El problema se repite desde hace varios veranos y este año parece haber tocado techo. Para tratar de resolverlo, el Ayuntamiento de La Laguna tiene en marcha negociaciones con propietarios de solares para crear nuevos espacios para estacionar, pero los precios hacen inviable cerrar la mayoría de operaciones, según afirma el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea.

«El problema está en los precios que piden», indica el edil, y pone como ejemplo un solar que se pretendía adquirir y en el que la propiedad solicitó una cantidad que, según las valoraciones realizadas por dos técnicos municipales, triplicaba el valor considerado por el consistorio. Pese a la imposibilidad de sacar adelante esa y otras adquisiciones, Chinea asegura que existe una operación que sí podría llegar a buen puerto.

Crecimiento demográfico

La situación es compleja y va más allá de La Punta. Y es que la presión sobre el aparcamiento responde en gran medida al crecimiento demográfico que afecta a toda la Isla. Según los datos aportados en marzo de este año, el objetivo que manejaba el gobierno municipal era crear unas 3.500 nuevas plazas de aparcamiento en todo el municipio durante el mandato, frente a las 7.000 que figuraban inicialmente como compromiso electoral del PSOE. Chinea cifraba por entonces en más de 1.600 las plazas incorporadas entre las ya ejecutadas, operativas y aquellas que se encontraban en ejecución.

Actualmente, la acción más avanzada para crear plazas de aparcamiento es la de Valle Tabares, donde el Ayuntamiento anunció este miércoles que se crearán 30 estacionamientos. Ángel Chinea detalla que otro de los espacios que se incorporarán a esta estrategia es el antiguo solar del colegio Clorinda Salazar, en Finca España. Se prevé convertir el espacio en aparcamiento, aunque antes tendrá que ejecutarse un muro de contención y actuar sobre el talud. Además, está previsto habilitar un acceso para que los padres puedan dejar a los alumnos en el centro sin colapsar las calles aledañas.

Princesa Yballa

En Princesa Yballa, junto a la avenida de Los Menceyes, el Ayuntamiento lagunero acondicionará para aparcamiento un terreno destinado a albergar en el futuro un edificio sociocultural y un parque. «Lo que no podemos es mantener un solar como ese cerrado sin darle uso», manifiesta el concejal, que también informa de una iniciativa en Tejina, muy cerca de la plaza de San Bartolomé. San Matías y El Centenero son otros puntos que contarán con nuevos espacios para aparcar.