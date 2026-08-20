La falta de aparcamiento ahoga a La Punta: La Laguna busca solares pero los precios impiden su compra
El Ayuntamiento continúa con las negociaciones y confía en comprar un terreno, al tiempo que prepara espacios de estacionamiento en otras seis zonas del municipio
Hay un momento en que en la Punta del Hidalgo no cabe ni un coche más. Completo. Imposible aparcar. El problema se repite desde hace varios veranos y este año parece haber tocado techo. Para tratar de resolverlo, el Ayuntamiento de La Laguna tiene en marcha negociaciones con propietarios de solares para crear nuevos espacios para estacionar, pero los precios hacen inviable cerrar la mayoría de operaciones, según afirma el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea.
«El problema está en los precios que piden», indica el edil, y pone como ejemplo un solar que se pretendía adquirir y en el que la propiedad solicitó una cantidad que, según las valoraciones realizadas por dos técnicos municipales, triplicaba el valor considerado por el consistorio. Pese a la imposibilidad de sacar adelante esa y otras adquisiciones, Chinea asegura que existe una operación que sí podría llegar a buen puerto.
Crecimiento demográfico
La situación es compleja y va más allá de La Punta. Y es que la presión sobre el aparcamiento responde en gran medida al crecimiento demográfico que afecta a toda la Isla. Según los datos aportados en marzo de este año, el objetivo que manejaba el gobierno municipal era crear unas 3.500 nuevas plazas de aparcamiento en todo el municipio durante el mandato, frente a las 7.000 que figuraban inicialmente como compromiso electoral del PSOE. Chinea cifraba por entonces en más de 1.600 las plazas incorporadas entre las ya ejecutadas, operativas y aquellas que se encontraban en ejecución.
Actualmente, la acción más avanzada para crear plazas de aparcamiento es la de Valle Tabares, donde el Ayuntamiento anunció este miércoles que se crearán 30 estacionamientos. Ángel Chinea detalla que otro de los espacios que se incorporarán a esta estrategia es el antiguo solar del colegio Clorinda Salazar, en Finca España. Se prevé convertir el espacio en aparcamiento, aunque antes tendrá que ejecutarse un muro de contención y actuar sobre el talud. Además, está previsto habilitar un acceso para que los padres puedan dejar a los alumnos en el centro sin colapsar las calles aledañas.
Princesa Yballa
En Princesa Yballa, junto a la avenida de Los Menceyes, el Ayuntamiento lagunero acondicionará para aparcamiento un terreno destinado a albergar en el futuro un edificio sociocultural y un parque. «Lo que no podemos es mantener un solar como ese cerrado sin darle uso», manifiesta el concejal, que también informa de una iniciativa en Tejina, muy cerca de la plaza de San Bartolomé. San Matías y El Centenero son otros puntos que contarán con nuevos espacios para aparcar.
Treinta plazas para la entrada de Tabares
Una de las actuaciones más avanzadas para crear aparcamiento se desarrolla en Valle Tabares. La Concejalía de Obras del Ayuntamiento de La Laguna anunció este miércoles que está llevando a cabo allí una intervención con el fin de habilitar una nueva bolsa de estacionamientos de carácter provisional. Con este proyecto se pretende ganar aproximadamente una treintena de nuevas plazas de estacionamiento de vehículos. “Recurrimos a parcelas municipales que según el planeamiento están destinados a otra utilidad pública, pero en las que las actuaciones previstas no van a ser ejecutadas de forma inmediata. Así que solicitamos a la Gerencia de Urbanismo el uso provisional de esa parcela, con lo que le damos una utilidad en tanto no se ejecute el uso previsto en el Plan General, con lo que vamos cubriendo en la medida de lo posible la necesidad de estacionamiento en distintas zonas”, explica el concejal de Obras, Ángel Chinea. Más en detalle, es un solar de titularidad municipal de 807 metros cuadrados, ubicado en el acceso a Valle Tabares, entre la carretera de entrada al Valle y la calle La Era de Tabares. “Se trata de una población donde hay mucha demanda de aparcamiento, tanto por parte de los propios residentes en el pueblo como por la comunidad educativa” del centro de educación infantil, primaria y secundaria Cisneros Alter, “ya que también podría usarse este recurso como punto para dejar y recoger al alumnado, con lo que se garantiza la rotación de vehículos”.
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