Unidas se Puede pide que el pregón del Cristo de La Laguna vuelva al salón de plenos

Unidas se Puede solicita al Ayuntamiento recuperar el salón de plenos de las casas consistoriales como sede del pregón institucional de las fiestas en honor del Santísimo Cristo de La Laguna, “retomando una tradición desarrollada durante numerosas ediciones y reforzando el carácter plural de una de las celebraciones más importantes del municipio”.

La formación recuerda que existen numerosos precedentes del pregón celebrado en el salón de plenos durante las últimas décadas, incluyendo ediciones de 1995, 2001, 2003, 2005, 2008, 2011, 2018, 2019 y 2022. Por ello, considera que su recuperación “no supondría inventar un nuevo formato, sino volver a uno de los escenarios históricos de este acto”.

Parte del patrimonio

El concejal de Unidas Saúl Alberola señala que “las fiestas del Cristo forman parte del patrimonio y la identidad colectiva de La Laguna, mucho más allá de las creencias individuales”. Y añade: “Precisamente por su importancia, debemos conseguir que toda la ciudadanía pueda sentirse representada y partícipe de sus principales actos”.

“La propuesta defiende el respeto a la dimensión religiosa y devocional de las fiestas, pero plantea diferenciar los actos propios del culto de aquellos de carácter institucional, cultural y ciudadano”, indica Unidas se Puede en una nota. “El salón de plenos es la casa de la representación democrática de La Laguna y creemos que es un lugar idóneo para un pregón que abre oficialmente las principales fiestas del municipio”, sostiene Alberola.

Otras celebraciones

El partido extiende esta reflexión al conjunto de celebraciones municipales y lamenta que el reciente aniversario de la fundación de La Laguna quedó nuevamente centrado en una función religiosa y una procesión. La formación reclama que acontecimientos históricos que pertenecen al conjunto de la sociedad incorporen también actos cívicos, culturales y laicos.