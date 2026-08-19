Teidagua busca aumentar el uso de canales digitales para la comunicación del servicio de agua en La Laguna y Tacoronte

El Ayuntamiento de La Laguna y Teidagua han puesto en marcha una nueva campaña para ampliar el uso de los canales digitales en la relación con la ciudadanía y mejorar la comunicación sobre el servicio de abastecimiento de agua.

La iniciativa se dirige tanto a la población de La Laguna como de Tacoronte, municipios en los que opera la empresa mixta. Actualmente, cerca del 60% de los usuarios ya utiliza herramientas digitales para comunicarse con la empresa, aunque el objetivo es avanzar progresivamente hacia la actualización de toda la cartera de clientes.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Ciclo Integral del Agua, Ángel Chinea, señala que esta campaña supone "un paso más" en la modernización de los servicios públicos municipales. Según explica, disponer de información actualizada facilita una atención "más rápida, cercana y eficaz" y contribuye a reducir el consumo de papel.

Avisos inmediatos sobre incidencias y cortes

Uno de los elementos centrales de la campaña son las llamadas Servialertas, un sistema mediante el que los usuarios pueden recibir información inmediata cuando se produce una incidencia en el suministro.

Estas comunicaciones permiten informar de situaciones como una avería, una interrupción temporal del servicio o un corte programado. El aviso puede incluir detalles sobre el alcance de la incidencia y la duración estimada.

El gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, destaca que la transformación digital permite informar de forma inmediata sobre incidencias, cortes programados o cualquier gestión relacionada con el contrato de suministro.

Canales digitales para las gestiones del servicio

La campaña pretende incrementar el número de clientes que utilizan herramientas digitales para realizar sus gestiones y recibir información de interés relacionada con el servicio de agua.

A través de estos canales, los usuarios pueden acceder a trámites vinculados al contrato de suministro, consultar información y mantener una comunicación más directa con la empresa.

La digitalización de estos trámites no elimina la atención presencial, pero sí busca ofrecer más alternativas a quienes prefieren resolver sus gestiones sin desplazarse.

Una campaña también pensada para personas con menos acceso digital

La iniciativa no se desarrollará únicamente por internet. El Ayuntamiento y Teidagua prevén combinar acciones digitales con soportes tradicionales para llegar a perfiles de población con menor grado de digitalización.

Entre las medidas previstas figuran la difusión de publicidad digital en redes sociales y páginas web, la colocación de cartelería informativa en las oficinas de atención al cliente y el envío de comunicaciones por correo postal.

Este último canal estará especialmente orientado a personas mayores o usuarios menos familiarizados con las herramientas digitales, con un diseño renovado y más atractivo.

La gestión del agua en La Laguna y Tacoronte

Teidagua presta el servicio de abastecimiento de agua en La Laguna y Tacoronte. En estos municipios, la empresa mixta gestiona la relación con los usuarios y los trámites vinculados al ciclo integral del agua.

La campaña se enmarca en el proceso de transformación digital de los servicios públicos y en la necesidad de adaptar la comunicación a los hábitos actuales de la ciudadanía.

Cómo actualizar los datos

Los usuarios pueden actualizar sus datos de contacto a través de los canales habilitados por Teidagua.

El objetivo es que la empresa disponga de teléfonos y correos electrónicos actualizados para enviar avisos relacionados con el suministro, incidencias, cortes programados o gestiones contractuales.