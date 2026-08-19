La Laguna abre la inscripción para nueve cursos gratuitos de empleo en septiembre

El Ayuntamiento de La Laguna abrirá del 19 al 26 de agosto el periodo de inscripción para una nueva programación de cursos gratuitos de formación para el empleo, que comenzará a desarrollarse a partir del mes de septiembre.

La oferta, organizada por la Concejalía de Desarrollo Local, incluye nueve acciones formativas vinculadas a distintos sectores profesionales. La programación está dirigida a personas residentes en el municipio y, de forma prioritaria, a quienes se encuentran en situación de desempleo.

Los cursos se impartirán en diferentes modalidades: presencial, online y semipresencial.

Formación práctica en sectores con salida laboral

El concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, destaca que esta nueva agenda mantiene la apuesta municipal por una formación "práctica y útil", orientada a adquirir competencias, ampliar el currículum y mejorar las posibilidades de acceso al mercado laboral.

La programación abarca áreas muy diferentes, desde la hostelería y la restauración hasta la jardinería, la atención a personas dependientes, el uso de maquinaria, el transporte, la atención sanitaria básica y la formación técnica en drones.

Galván subraya que esta variedad permite llegar a distintos perfiles y adaptar la formación municipal a las necesidades que existen en cada momento.

Los nueve cursos gratuitos previstos para septiembre

La nueva programación comenzará con una formación de piloto de drones, que se desarrollará del 1 al 30 de septiembre en modalidad semipresencial.

Entre las propuestas presenciales figura el curso de motosierra y desbrozadora, de 25 horas, previsto del 7 al 11 de septiembre.

También se impartirá el curso de jardinería, zonas verdes y control de plagas, de 50 horas, entre el 15 y el 28 de septiembre.

La oferta presencial incluye además una formación de auxiliar de recepción hotelera, con 60 horas de duración, que se desarrollará del 21 de septiembre al 6 de octubre.

Formación online en cuidados, transporte y pacientes

En modalidad online se han programado tres acciones formativas. La primera será atención y cuidado de personas dependientes, de 50 horas, prevista del 21 de septiembre al 21 de octubre.

También se impartirá limpieza y desinfección para el transporte público por carretera, de 15 horas, del 21 de septiembre al 5 de octubre. La tercera propuesta online será vendajes, inmovilización y traslado de pacientes, de 40 horas, entre el 28 de septiembre y el 28 de octubre.

La programación se completa con dos cursos presenciales vinculados a la restauración. El primero será especialización en cocina sin gluten, de 50 horas, que se celebrará del 28 de septiembre al 9 de octubre. El segundo será planificación de menús y dietas especiales, de 20 horas, previsto del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Centros ciudadanos como espacios formativos

Parte de esta programación se desarrollará en centros ciudadanos del municipio, una colaboración que el Ayuntamiento vincula al aprovechamiento de recursos públicos y a la posibilidad de acercar la formación a pueblos y barrios.

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, destaca que estos espacios no solo funcionan como puntos de encuentro vecinal, sino también como lugares útiles para iniciativas que generan oportunidades.

Según Hernández, poner estas instalaciones a disposición de acciones formativas refuerza el papel de los centros ciudadanos como espacios abiertos y conectados con las necesidades de su entorno.

Cómo inscribirse en los cursos

El plazo de inscripción permanecerá abierto entre el 19 y el 26 de agosto. Las personas interesadas deberán formalizar su solicitud a través del formulario habilitado por el Área de Desarrollo Local.

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También podrán solicitar información sobre la programación mediante el correo electrónico formacion@lalaguna.es.