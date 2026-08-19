Una alegación por el gasto en fiestas fuerza un pleno del Ayuntamiento de La Laguna en agosto

Las alegaciones de un vecino obligaron al Ayuntamiento de La Laguna a celebrar este martes, en el agosto más profundo, un pleno extraordinario. Un particular presentó un escrito tras la modificación presupuestaria aprobada inicialmente por el consistorio el pasado mes de julio por importe de casi 10,5 millones de euros y en la que se habilitaban partidas para diferentes áreas.

Patrimonio Histórico, Bienestar Social, Servicios Municipales o Mercado eran algunas de las concejalías que recibían fondos. Y también Fiestas y, en concreto, las celebraciones en honor del Cristo de La Laguna, con una serie de gastos por algo más de un millón. Sobresalían 26.800 euros para “Rueda de prensa y acto de presentación ‘Fiestas del Cristo 2026: 100 años de tradición institucional’”. El PP ya había puesto el foco en esas cuantías.

"Partidas desproporcionadas para las fiestas del Cristo"

Precisamente, el importe para fiestas era uno de los ejes de la alegación presentada. El informe evacuado por la Intervención sintetiza que en el escrito del vecino se expone que la modificación “incluye unas partidas desproporcionadas para las fiestas del Cristo, o pagar el sobrecoste de unas obras que fueron mal medidas, y demás despilfarros que, encima, dicho documento no está en la ruta dispuesta en el anuncio”.

¿La consecuencia? Parón en las vacaciones de los concejales y regreso estival a un salón de plenos en obras, con sus bancos para el público tapados con plásticos debido a trabajos de pintura. Quizá por lo veraniego de la sesión, hubo quien compareció con ropa deportiva. La edil de Hacienda y Servicios Económicos, Francisca Carlota Rivero, manifestó que no se podía esperar a septiembre para inadmitir la alegación porque suponía retrasar la gestión en “áreas sensibles”. Acuerdo definitivo con los votos del grupo de gobierno (PSOE-CC), rechazo del PP y abstención de Unidas, Vox y la concejala no adscrita. Vuelta a las vacaciones.