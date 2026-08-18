Recuperando Caminos pide investigar la caída del drago de la Catedral de La Laguna

La Asociación Recuperando Caminos solitcita una investigación para determinar las causas de la caída del drago de la plaza de los Remedios junto a la entrada principal de la Catedral de La Laguna, ocurrida durante la noche del pasado sábado, 15 de agosto.

En este sentido, la organización solicita al Ayuntamiento información pública y ambiental para conocer las circunstancias que rodearon el desplome de este árbol monumental, así como las inspecciones y periodicidad con que se realizaron, qué servicio municipal o empresa tenía encomendada la conservación del ejemplar, qué informes técnicos existían y si se había detectado previamente problemas relacionados con su estado, estabilidad o sistema radicular.

La asociación Recuperando Caminos recuerda que la protección y conservación del patrimonio público no constituye una actuación meramente ornamental ni una opción discrecional de las administraciones públicas, sino una obligación recogida en el artículo 46 de la Constitución Española al establecer que los poderes públicos deben garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. A ello se suman las normas específicas de Canarias sobre patrimonio histórico y cultural y sobre protección de la biodiversidad.

Por tanto, cuando una administración pública tiene bajo su responsabilidad un elemento de especial valor natural, histórico, cultural o paisajístico, su actuación no puede limitarse a intervenir cuando se produce su deterioro o desaparición. La adecuada gestión exige también planificar, vigilar, mantener, conservar y prevenir.

Especie emblemática

El drago (Dracaena draco), emblema de la identidad canaria y orgullo para los isleños, está incluido en el Catálogo Canario de Especies Protegidas en la categoría de protección especial, además de encontrarse sometido al régimen estatal de protección especial. En este caso, además, el ejemplar se encontraba integrado en el entorno de la Catedral de La Laguna, dentro de un espacio de extraordinario valor histórico, cultural y patrimonial. Por ello, para la asociación, la pérdida del ejemplar debe contemplarse desde una perspectiva que integre patrimonio histórico y natural, paisaje, identidad cultural y conservación del espacio público. Y no puede reducirse a la consideración de un simple incidente de jardinería urbana.

Seguridad de los viandantes

El drago se encontraba en una zona pública de elevada afluencia peatonal, lo que conlleva además una segunda dimensión que debe ser objeto de investigación, la seguridad de las personas. En esta ocasión, afortunadamente, no hay que lamentar daños personales, circunstancia que la asociación considera motivo de alivio. Pero la ausencia de víctimas no debe llevar a minimizar el riesgo potencial.

La gestión responsable del arbolado urbano debe contemplar no solo la conservación del patrimonio natural y paisajístico, sino también la evaluación y prevención de los riesgos que puedan afectar a las personas. Por ello, la asociación Recuperando Caminos solicita que se determine si el estado del ejemplar permitía detectar previamente un riesgo y si, atendiendo a su ubicación y dimensiones, se habían adoptado las medidas preventivas adecuadas.

Drago caído en la plaza de la Catedral de La Laguna. /

La asociación considera especialmente importante conservar adecuadamente los restos del ejemplar, en particular el sistema radicular y el suelo asociado a las raíces, ya que si, como se ha señalado, una de las hipótesis es que una losa o estructura pudiera haber limitado el desarrollo de las raíces, el análisis del sistema radicular y del terreno será fundamental para facilitar el estudio de las causas del desplome y ayudar a determinar qué ocurrió. Por ello, la asociación solicita información sobre el destino de los restos y los resultados sobre los estudios técnicos realizados.

La asociación solicita, asimismo, que el Ayuntamiento realice una revisión extraordinaria de los demás dragos y árboles singulares situados en espacios públicos de La Laguna, especialmente aquellos ubicados en zonas pavimentadas o donde las condiciones del terreno puedan limitar el desarrollo de sus raíces. Esta actuación permitiría comprobar si existen otros ejemplares sometidos a condiciones similares y adoptar medidas preventivas para evitar otro incidente similar y los riesgos personales que pudieran tener lugar, ya que la prevención debe ser una parte esencial de cualquier política pública de conservación del patrimonio natural y urbano.

Solicitud de informes

La asociación considera que la investigación debe desarrollarse con la máxima transparencia y rigor técnico. Por ello, solicita al Ayuntamiento, entre otra documentación, los informes de inspección y conservación del ejemplar de los últimos diez años y los fitosanitarios y de estabilidad del árbol; el informe técnico sobre las causas del desplome; la documentación relativa al suelo, alcorque, pavimentación y posibles estructuras existentes bajo el árbol; las actuaciones de mantenimiento, poda, riego y conservación realizadas; los protocolos municipales de evaluación del riesgo del arbolado; la documentación relativa a posibles avisos o advertencias anteriores; la conservación y estudio del sistema radicular y del terreno. Además, instala revisión del resto de árboles singulares del municipio.

Asimismo, se solicita que, si de la investigación se desprendieran posibles deficiencias en las labores de conservación, vigilancia, mantenimiento o prevención del riesgo, se adopten las medidas administrativas y técnicas que legalmente correspondan para subsanar esta deficiencia.

La asociación Recuperando Caminos insiste en que no pretende prejuzgar el resultado de la investigación ni atribuir responsabilidades antes de conocer los hechos. Lo que reclama es que la pérdida de un ejemplar de especial valor sea investigada con el mismo rigor que debe exigirse a cualquier actuación relacionada con nuestro patrimonio público; y las conclusiones y datos que se obtengan sirvan para prevenir y actuar para evitar que otros ejemplares de nuestro patrimonio natural y cultural puedan correr la misma suerte.