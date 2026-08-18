Las lluvias del invierno, principal hipótesis tras la caída del drago de la plaza de la Catedral de La Laguna

El peso acumulado por la absorción de agua tras un invierno especialmente lluvioso pudo ser uno de los factores determinantes en la caída del drago monumental de la plaza de la Catedral de La Laguna. Esta es, a falta de los estudios técnicos que ahora se van a realizar, la principal hipótesis que maneja el Ayuntamiento, que también apunta a un posible problema de enraizamiento. El ejemplar, de unos diez metros de altura y casi tres de perímetro de tronco, se desplomó a las 21:30 horas del pasado sábado sin provocar daños personales.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explica que los dragos presentan una particularidad que puede contribuir a este tipo de episodios. «El 70% es agua», señala para describir una planta que en periodos muy lluviosos puede cargarse hasta «su máxima capacidad». Esa sobrecarga, sostiene, puede favorecer tanto el desgarro de brazos como el colapso completo del ejemplar. En el caso de lo sucedido en la Catedral, la primera valoración municipal combina ese posible sobrepeso con el deficiente enraizamiento.

Raíces

El Ayuntamiento quiere comprobar ahora por qué las raíces no habían desarrollado un anclaje adecuado. Para ello se realizarán excavaciones en el espacio que ocupaba el drago con el objetivo de determinar si existía algún elemento rígido, una estructura de la propia Catedral o cualquier otra circunstancia que hubiera impedido su correcto crecimiento radicular. Hernández insiste, no obstante, en que se trata de una hipótesis inicial y que será necesario profundizar en el análisis antes de establecer las causas definitivas.

Un ejemplar que sigue en pie en la Catedral. / Andrés Gutiérrez

La caída sorprendió por otra circunstancia: no existían indicios de que el árbol estuviera en una situación de riesgo. «Era muy difícil de predecir», afirma el concejal. El área municipal tiene localizados una docena de grandes dragos en el centro histórico, distribuidos entre espacios como la plaza de la Junta Suprema, la Catedral, el parque de los Dragos, el entorno del Cabrera Pinto, La Milagrosa, la plaza del Adelantado o Santo Domingo. A estos se suma el conjunto del arbolado municipal, integrado por unos 24.000 ejemplares.

Seguimiento preventivo

El responsable de Servicios Municipales defiende que el Ayuntamiento mantiene un seguimiento preventivo de los ejemplares y que los casos en los que se ha detectado algún problema ya han sido objeto de intervención. Cita como ejemplos el drago de la Junta Suprema, al que se ha ampliado el alcorque, se ha realizado una excavación y se le ha colocado un sistema de anillado y protección perimetral; el de La Concepción, que perdió un brazo antes de la romería de San Benito, y otro ejemplar del parque de La Vega, donde también se produjo la caída de parte de un brazo.

La intención ahora es reforzar ese control con un estudio específico sobre los dragos de La Laguna. Además, el Ayuntamiento estudia aprovechar parte del ejemplar caído. Los técnicos creen que pueden extraer alrededor de diez hijos para trasladarlos a lugares donde las condiciones permitan su desarrollo. ¿Y qué se plantará en el hueco que ha quedado vacío? La elección dependerá, entre otros factores, de las condiciones que se encuentren bajo el pavimento.

Unidas se Puede

Tras el incidente, la formación política Unidas se Puede reclama un plan integral de gestión del arbolado. Su concejala Carolina Castro considera que el episodio debe servir de «advertencia» y reclama que la prevención no dependa únicamente de la existencia de problemas visibles.