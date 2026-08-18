La Laguna suma casi 4.000 contribuyentes a su plan personalizado de pagos

Un total de 3.855 contribuyentes se han acogido ya al plan personalizado de pagos del Ayuntamiento de La Laguna, una herramienta municipal que permite repartir a lo largo del año el abono de distintos tributos locales.

El sistema, impulsado por el área de Hacienda y Servicios Económicos, gestiona actualmente más de 2,3 millones de euros mediante esta modalidad. El Ayuntamiento mantiene abierto durante el mes de agosto el plazo para que la ciudadanía pueda incorporarse a este recurso.

La concejala de Hacienda y Servicios Económicos, Paqui Rivero, señala que el plan personalizado puede resultar útil para equilibrar la economía familiar, al distribuir los gastos de forma automática y más uniforme durante el ejercicio.

Cuatro, seis u once cuotas

El plan permite elegir entre varias modalidades de fraccionamiento, en función de las necesidades de cada persona.

La primera opción permite distribuir los recibos en cuatro pagos anuales, que se cargan en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre.

La segunda modalidad reparte el importe en seis cuotas, con cargos en febrero, abril, junio, agosto, octubre y noviembre.

La tercera alternativa permite dividir el pago en once mensualidades, con recibos todos los meses salvo diciembre.

Qué impuestos se pueden incluir

A través de este sistema se puede fraccionar el pago de varios recibos municipales. Entre ellos figuran el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el impuesto de circulación, la tasa de recogida de basura, la tasa por entrada de vehículos o vados y otros tributos de cobro periódico.

El sistema no genera intereses de demora, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Cómo solicitar el plan personalizado de pagos

La solicitud puede realizarse por dos vías: de forma telemática, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de La Laguna, o de manera presencial en la oficina de recaudación municipal y en las oficinas de atención ciudadana.

Para acogerse al plan personalizado es necesario cumplir dos requisitos básicos: no tener deudas con el Ayuntamiento en vía ejecutiva y domiciliar los pagos en una única cuenta bancaria.

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La solicitud debe presentarse antes del 1 de noviembre para que pueda tener efecto en el ejercicio 2027.