La Laguna reasfaltará el Camino Jardina durante tres semanas

El Ayuntamiento de La Laguna comenzará este lunes, 17 de agosto, las obras de reasfaltado y acondicionamiento del Camino Jardina, una vía fundamental para la movilidad de este barrio de las medianías laguneras y para la conexión con el entorno de Las Mercedes.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de tres semanas y afectarán a casi toda la carretera, con una intervención prevista sobre unos 2,6 kilómetros de recorrido. La actuación se realizará por fases para reducir en lo posible las molestias a la vecindad.

El Camino Jardina da servicio a residentes, centros educativos, instalaciones deportivas, espacios sociales y zonas agrícolas. También es una de las vías de acceso al Mirador de Jardina, uno de los puntos más conocidos para contemplar La Laguna y parte de la isla de Tenerife.

Una carretera con el firme deteriorado

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, explica que la intervención permitirá recuperar las condiciones de una vía cuyo firme se encuentra deteriorado.

El edil señala que el estado actual del pavimento supone un problema para la seguridad, especialmente porque el camino discurre en distintos puntos con un único carril de doble sentido. Esta configuración añade dificultad tanto para la circulación de vehículos como para la seguridad de los peatones.

Las obras se harán en cuatro fases

El Ayuntamiento ha organizado los trabajos en cuatro fases para intentar que la afección al barrio sea la menor posible.

La primera fase comenzará en el tramo de Jardina Alta, en las inmediaciones del mirador, y llegará hasta el cruce con la calle Alta.

A partir de ahí, las siguientes fases se desarrollarán de forma sucesiva hasta alcanzar el cruce con la vía El Campo, la Verdea del Llano y el inicio del Camino Jardina, en su confluencia con el Camino de Las Mercedes.

Mejoras recientes en agua, electricidad y pluviales

El reasfaltado se suma a otras actuaciones desarrolladas en los últimos meses en Jardina, muchas de ellas vinculadas a demandas trasladadas por la propia asociación vecinal del barrio.

Entre las intervenciones recientes destacan los trabajos realizados por el Ayuntamiento y Teidagua para renovar la red terciaria de suministro de agua en Jardina Alta. La actuación ha permitido sustituir más de un kilómetro de antiguas tuberías por conducciones de material más resistente, con el objetivo de evitar roturas, fugas y pérdidas de caudal.

Un nuevo centro de transformación para mejorar el suministro eléctrico

Otra de las actuaciones citadas por el Ayuntamiento es la instalación de un nuevo centro de transformación en Jardina, a través de la empresa distribuidora Endesa.

El objetivo de esta intervención es mejorar la capacidad y potencia del suministro eléctrico y dar respuesta a las deficiencias que venía padeciendo este enclave lagunero.

A estas mejoras se suman actuaciones en la red de pluviales, con la colocación de nuevos imbornales, y otros trabajos puntuales en diferentes espacios del barrio.

Accesibilidad, mobiliario urbano y parada de guagua

Además de las obras vinculadas a redes básicas, el Ayuntamiento ha desarrollado mejoras en distintos puntos de Jardina.

Entre ellas figuran la mejora de la accesibilidad de entrada a la plaza, la instalación de mobiliario urbano y la adecuación de una de las paradas de guagua situadas en la vía.

El Ayuntamiento pide colaboración vecinal

La Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad solicita la colaboración de la vecindad durante el desarrollo de los trabajos.

El Ayuntamiento pide prestar especial atención a la señalización vertical y a las indicaciones de los operarios mientras se ejecuten las obras de asfaltado.

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Las posibles alteraciones en el acceso a los garajes de la zona serán comunicadas por la empresa concesionaria conforme avancen las distintas fases de la intervención.