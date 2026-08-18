La Laguna impulsa la descentralización con la reforma de la Tenencia de Alcaldía de Taco

La Laguna da un nuevo impulso a sus tenencias de alcaldía. El Área de Obras e Infraestructuras ha aprobado el proyecto de adecuación de las nuevas oficinas municipales de la Tenencia de Alcaldía de Taco, que pasarán a estar ubicadas en un local situado en el número 177 de la avenida de Taco. Según los datos aportados por el Ayuntamiento lagunero, el presupuesto de licitación de estos trabajos es de 221.000 euros y el plazo de ejecución es de 30 días.

Esto se produce después de que en enero de este año se conociese que el Servicio de Atención Ciudadana de Taco pasaría del Edificio Joy, en la calle Los Charcos, al número 177 de la avenida de Taco. Se indicó por entonces que sería a través de un alquiler de 297.000 euros durante cinco años, a razón de 55.514 por ejercicio. El período anterior puede «prorrogarse de manera expresa por anualidades sucesivas, hasta un máximo de 10 años en total», recoge un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.

«Concretamente la Tenencia de Alcaldía de Taco está ubicada en la calle Los Charcos, sin número, Edificio Joy, que, aunque es un edificio de tres plantas, solo se puede utilizar para la atención al público la planta baja por accesibilidad», indica un informe del Área de Alcaldía-Presidencia. «En esa planta baja existe una entrada en la que los ciudadanos esperan y está el gestor de citas, resultando muy pequeña, donde solo existen unas pocas sillas que caben pegadas a la pared, sin tener opción a incluir más para que los ciudadanos tengan un espacio de espera adecuado», se añade, entre otros aspectos, sobre las deficiencias que presenta la instalación.

Papel de las tenencias

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, valora “el importante papel descentralizador que las tenencias de alcaldía suponen para la administración local”. Y sostiene: “Queremos contar con un espacio moderno, accesible y con mejores servicios, de manera que los vecinos de Taco puedan contar con una administración más cercana, con un Servicio de Atención Ciudadana con mayores prestaciones, y garantizar una comunicación más fluida con los distintos grupos políticos municipales que pueden hacer uso de estas instalaciones para atender las reclamaciones y demandas vecinales”.

Por su parte, la concejala de Presidencia de La Laguna, Carla Cabrera, explica que con el traslado de la Tenencia de Alcaldía desde su anterior ubicación en la calle Los Charcos a esta nueva sede “se hace necesario acometer actuaciones para la reforma y redistribución del inmueble, un antiguo local comercial, para mejorar sus prestaciones y comodidad, y de manera especial en la zona de atención al público, que contará con cuatro puestos de información”.

El local tiene una superficie útil de aproximadamente 345 metros cuadrados y cuenta con servicios básicos de agua y saneamiento, energía eléctrica, líneas de conexión de datos y telefonía y accesibilidad desde la vía pública, “por lo que las obras de adecuación se centrarán exclusivamente en la reforma y distribución de los espacios, aprovechando al máximo las condiciones que ya existen en el inmueble, tanto en los acabados como en sus instalaciones”.

Accesibilidad

Cabrera destaca, además, las mejoras en materia de accesibilidad, incluida la ampliación y adecuación de los aseos, uno de los cuales estará adaptado para personas con discapacidad y otro para personas ostomizadas, siguiendo las indicaciones de Sinpromi, “en la línea en la que venimos trabajando desde las distintas áreas del Ayuntamiento de La Laguna en favor de la accesibilidad universal y la plena inclusión de las personas con discapacidad”.

Además, la nueva Tenencia de Alcaldía de Taco contará con una sala multiusos, aula de formación, un despacho independiente para la coordinación del servicio, dos despachos para la atención de los diferentes grupos políticos y un área de espera para el público, además de un puesto de control de seguridad e información en el acceso. Las obras incluyen trabajos de demolición, albañilería y pintura, electricidad para habilitar nuevos puntos de corriente, y fontanería y saneamiento en el caso de los nuevos aseos.

Cabrera recuerda que esta intervención se suma a la ya realizada en la Tenencia de Alcaldía de La Cuesta, con el traslado de las oficinas desde su antigua ubicación en la calle Abreu y Valdés a un nuevo local en la colindante plaza del Tranvía, junto al centro ciudadano, y la incorporación de un punto de información catastral.

El Ayuntamiento de La Laguna cuenta con cuatro tenencias de alcaldía, ubicadas en Tejina, Valle de Guerra, La Cuesta y Taco. Carla Cabrera asegura que la intención del grupo de gobierno municipal es llevar a cabo mejoras en las instalaciones de las demás tenencias, y que también puedan incorporar de manera progresiva un punto de información catastral, a medida que se cuente con el personal administrativo específico para realizar estas gestiones.