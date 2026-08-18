El barranco de La Carnicería, en La Laguna, recibirá fondos de Europa

Cuatro proyectos laguneros recibirán fondos comunitarios. El más destacado es el que se realiza en el barranco de La Carnicería, una actuación imprescindible para hacer realidad el futuro Mercado de La Laguna. El objetivo último es posibilitar la vuelta de la recova a la trasera de la plaza del Adelantado, lo que pondrá fin a casi dos décadas de provisionalidad tras el cierre del histórico recinto en 2007. Tal es la importancia del proyecto que, según los datos que se desprenden del presupuesto municipal, la canalización del barranco de La Carnicería se lleva la principal partida económica entre las inversiones en obras del Ayuntamiento, con una cuantía de 2,5 millones de euros. Ahora recibe un nuevo impulso económico.

Esto se produce después de que el Ayuntamiento de La Laguna haya seleccionado las cuatro primeras operaciones de su Plan de Actuación Integrado (PAI) 2025-2029, que serán cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del Plan EDIL.

El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, precisó que el municipio recibirá de los fondos europeos más de 12 millones de euros “para la ejecución de proyectos de enorme impacto para el desarrollo de nuestro municipio, especialmente relacionados con la remodelación de espacios públicos, redes de saneamiento, movilidad sostenible o digitalización de servicios públicos”. Y añadió: “Este respaldo europeo nos permitirá seguir transformando La Laguna desde los barrios, con más sostenibilidad y más justicia social”.

Cuatro primeras acciones

Las cuatro primeras operaciones seleccionadas en el PAI permitirán avanzar en la protección del municipio frente a las inundaciones, la recuperación ambiental de espacios degradados, la modernización de los servicios municipales y la mejora de los espacios públicos de los barrios.

Como operación destacada se encuentra la obra de canalización del barranco de La Carnicería, que busca reducir el riesgo de inundación, mejorar las condiciones hidráulicas y ambientales del cauce y reforzar la protección de la población y de los barrios de su entorno. Más en detalle, la actuación está en ejecución desde 2025 y ha tenido que superar diversos contratiempos. A las complicaciones meteorológicas se sumaron las diferencias detectadas entre las características reales del terreno y las previstas inicialmente en el proyecto. En algunos puntos, y sobre todo en la futura rampa de acceso al fondo de la excavación, el subsuelo presentaba condiciones distintas a las reflejadas en los sondeos geotécnicos. Esta circunstancia obligó a realizar nuevas campañas de sondeos y a modificar parcialmente el diseño de las pantallas de contención.

Recuperación de barrancos

También se ha seleccionado una acción de recuperación ambiental de barrancos, actualmente en ejecución hasta 2027, orientada a mejorar el estado de estos espacios naturales, favorecer la permeabilidad del suelo y reforzar la capacidad del territorio para responder ante episodios de lluvias intensas.

La tercera actuación contempla la implantación de un nuevo software de gestión de ingresos municipales. “Esta herramienta permitirá modernizar los procedimientos internos, agilizar la gestión administrativa y mejorar los servicios prestados a la ciudadanía”, indica el Ayuntamiento.

Finalmente se ha elegido la rehabilitación de la plaza de Las Chumberas, cuyas obras dieron comienzo hace escasos días. Se pretende culminar el proceso de urbanización de la plaza de Las Chumberas en el entorno de la iglesia del Santísimo Redentor y el centro ciudadano, con lo que se recupera un espacio público de referencia para el barrio y se favorece “su uso como lugar de estancia, encuentro y convivencia”.

“Estas operaciones forman parte del Plan de Actuación Integrado 2025-2029 de San Cristóbal de La Laguna y están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027 y del Plan EDIL”, puntualiza el consistorio lagunero.