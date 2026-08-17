Unidas se puede reclama un plan integral de gestión del arbolado en La Laguna

Unidas se puede ha reclamado este lunes al Ayuntamiento de La Laguna que la caída del drago situado frente a la Catedral sirva para acelerar un plan integral de gestión del arbolado urbano, como la formación indica que había pedido el pasado 20 de julio sin obtener respuesta.

El drago, de gran porte y situado en uno de los espacios más transitados del casco histórico, cayó durante la noche del 15 de agosto sin causar daños personales y el Ayuntamiento ha apuntado como hipótesis iniciales al sobrepeso derivado de la absorción de agua y a un deficiente enraizamiento, aunque continúa pendiente la evaluación técnica definitiva, señala Unidas se puede en un comunicado.

La concejala de Unidas se puede, Carolina Castro, pide que se tome este caso como una advertencia porque gestionar el arbolado urbano "no puede consistir únicamente en intervenir cuando aparece un problema, hace falta planificación, seguimiento y prevención".

Protocolos técnicos de las podas

La formación recuerda que ya solicitó copia de los protocolos técnicos que regulan las podas, del Plan de Gestión de Arbolado o documento equivalente y de los mecanismos municipales de supervisión de los trabajos realizados sobre los ejemplares.

Para Castro, el arbolado de La Laguna forma parte de su patrimonio ambiental y paisajístico, pero también es una infraestructura verde esencial frente al aumento de las temperaturas y "protegerlo significa garantizar su salud y, al mismo tiempo, la seguridad de la ciudadanía".

Preocupación vecinal

Unidas se puede considera que este episodio cobra especial relevancia ante otras situaciones que han generado preocupación vecinal, como la inclinación del drago de la Plaza de la Junta Suprema, sobre el que la formación también ha reclamado información y actuaciones preventivas y que sigue apuntalado.

"El hecho de que no hubiera indicios aparentes antes de la caída refuerza, precisamente, la necesidad de contar con sistemas periódicos de evaluación biomecánica, seguimiento y mantenimiento. No podemos depender únicamente de que los problemas sean visibles a simple vista", añade Castro.

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La formación insiste en que La Laguna necesita una estrategia estable de arbolado que establezca criterios de poda, calendarios por especies, inspecciones periódicas y protocolos específicos para ejemplares singulares o situados en zonas de alta concurrencia, combinando seguridad, conservación y adaptación climática.