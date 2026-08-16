El exceso de agua, un mal enraizamiento y sobrepeso, causas de la caída del drago

La excesiva absorción de agua durante las intensas lluvias invernales, el sobrepeso y un mal enraizamiento. Estas son las causas que provocaron el desplome la noche del pasado sábado del drago monumental de 15 metros de la plaza de Los Remedios, justo frente a la fachada principal de la Catedral de La Laguna. Los técnicos de Parques y Jardines del Ayuntamiento lagunero concluyeron que la caída se produjo por esta conjunción de factores tras examinar el drago la misma noche del sábado.

Fran Hernández, concejal de Servicios Municipales, está convencido de que el informe final va a reflejar esta hipótesis. «El problema del enraizamiento y el exceso de peso se observaba a simple vista, mientras que la elevada absorción de agua es una característica de esta planta canaria», explica. En cualquier caso, algunos restos del drago serán analizados para extraer una conclusión más concreta y aplicar los resultados al cuidado del resto de dragos que hay en el municipio, 15 solo en el centro histórico.

Drago caído en la plaza de la Catedral de La Laguna. /

El edil celebra que no se produjera ningún herido, ni ningún daño material. A la hora a la que el ejemplar de Dracaena draco se vino abajo –a eso de las 21:30– había muchas personas paseando por las calles del casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad. «La copa cayó sobre una puerta de un comercio de la en la zona pero no generó ningún desperfecto», precisa. Fran Hernández aclara también que no se había detectado ningún problema en este ejemplar de 15 metros de altura y 80 años, que se encuentra junto a otro drago más pequeño en la plaza de Los Remedios. En los seguimientos continuos que hace Parques y Jardines, que son más exhaustivos en el caso de esta especie por su simbolismo y riqueza botánica, todo estaba en orden. Este control ha llevado al área municipal a perimetrar y reforzar otros dos dragos de las calles peatonales que sí presentan riesgo de desplome, los de la Junta Suprema y la plaza de La Concepción. «No había ninguna advertencia sobre el mayor drago de los dos de la Catedral», remarca.

La zona sobre la que cayó este gigante gris y verde, en pleno corazón histórico de la Ciudad de los Adelantados, quedó recogida la misma madrugada del sábado al domingo gracias al trabajo de los operarios de Servicios Municipales. Se requirieron cuatro camiones y dos grúas para recoger el enorme tronco y las numerosas ramas de una planta cuyo peso puede sobrepasar las 30 toneladas.

Descendencia asegurada

No es el adiós definitivo a este gigante tan característico de la Ciudad de los Adelantados. El concejal Fran Hernández asegura que se han rescatado una decena de hijos para replantarlos en el emplazamiento que se decida. En la fachada de la catedral, eso sí, ha quedado un vacío que sera difícil llenar a corto y medio plazo. El responsable de Servicios Municipales asegura que serán los técnicos de Parques y Jardines los que determinen de qué especie será el ejemplar que se plante en este alcorque. «Se tendrán en cuenta las reducidas dimensiones de la base y los ejemplares de otras especies que se encuentran en la zona».

Además de los dragos, otros ejemplares que llaman la atención en sus jardineras son las palmeras centenarias, de más de 25 metros, de la especie Washingtonia robusta (palmera de abanico mexicana). n