La Laguna mira al mar con sus primeras jornadas de arqueología subacuática

La Laguna celebrará el próximo 21 de agosto sus I Jornadas de Arqueología Subacuática, una iniciativa que busca abrir una línea de trabajo vinculada al mar, la investigación científica y la memoria marítima del municipio.

La cita tendrá lugar en la Sala de Cristal del antiguo convento de Santo Domingo, a partir de las 17:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo y retransmisión en directo por YouTube.

El encuentro coincide con el recientemente instaurado Día Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO y con el 25 aniversario de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, adoptada por la UNESCO en 2001.

La iniciativa está organizada por la Asociación para el Desarrollo del Proyecto Carta Arqueológica Subacuática de Tenerife (CASTF) e impulsada por la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna.

Un encuentro con alcance estatal

Las jornadas reunirán a instituciones y entidades especializadas de ámbito nacional e internacional. Entre ellas figuran el Ministerio de Cultura, la Armada, la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval de la Universidad de Murcia y la Asociación Nacional de Arqueología Subacuática (SONARS).

La propuesta cuenta también con difusión, respaldo y participación de miembros vinculados a UNESCO, ICOMOS, la Universidad de Cádiz, Hispania Nostra, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, la Universidad del Atlántico Medio, Museos de Tenerife, Grafcan y el Museo Histórico Militar de Canarias Almeyda, entre otras entidades.

El objetivo es acercar a la ciudadanía un campo patrimonial poco explorado en el municipio y explicar cómo se investiga, conserva y gestiona el patrimonio cultural que permanece bajo el agua.

Qué es el patrimonio cultural subacuático

El patrimonio cultural subacuático incluye rastros de presencia humana con valor cultural, histórico o arqueológico que hayan estado bajo el agua, total o parcialmente, durante al menos 100 años, según la definición recogida por el Ministerio de Cultura a partir de la Convención de 2001.

No se trata solo de pecios o restos de barcos hundidos. También puede abarcar fondeaderos históricos, estructuras, materiales dispersos, paisajes costeros desaparecidos, rutas marítimas, usos tradicionales del litoral y relaciones entre asentamientos humanos y recursos marinos.

La Convención de 2001 establece principios para proteger este patrimonio, evitar su explotación comercial y favorecer su conservación e investigación.

Del casco histórico al litoral lagunero

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destaca que estas jornadas permiten conectar la condición de Ciudad Patrimonio Mundial del municipio con su litoral. A su juicio, el encuentro incorpora al relato patrimonial lagunero un ámbito con potencial científico, cultural y social.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, subraya que La Laguna no puede entenderse únicamente a través de su casco histórico. El municipio cuenta también con patrimonio urbano, rural, prehispánico, etnográfico y marítimo.

Cordobés considera que la arqueología subacuática abre una línea coherente con la estrategia municipal de protección patrimonial y con los estándares internacionales. Según el edil, estas jornadas son “solo el primer paso” de una estrategia más amplia que incluirá nuevas acciones vinculadas al patrimonio arqueológico subacuático.

Una costa con historia en Bajamar, Punta del Hidalgo y La Barranquera

Aunque la imagen internacional de La Laguna está asociada principalmente a su trazado histórico, el municipio cuenta también con una franja litoral relevante en zonas como Bajamar, Punta del Hidalgo, Jóver y La Barranquera.

La nota municipal recuerda que este litoral ha sido importante en el desarrollo histórico del municipio y que alberga enclaves arqueológicos de interés, como la Zona Arqueológica de La Barranquera, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2005.

También se menciona el hallazgo fortuito de un cañón histórico en el refugio pesquero de Punta del Hidalgo, la presencia guanche en el Nordeste y las conexiones atlánticas de la ciudad como elementos que refuerzan el interés por impulsar investigaciones relacionadas con el patrimonio marítimo y subacuático.

Programa con conservación, Armada y gestión pública

El programa de las jornadas abordará diferentes perspectivas: el papel de las asociaciones especializadas, la conservación y restauración, la visión de la Armada, las experiencias desarrolladas en otros territorios, la gestión estatal del patrimonio subacuático y la mirada específica desde Canarias.

Esta estructura permitirá explicar cómo funciona un sistema moderno de protección patrimonial, desde la participación de la sociedad civil hasta los estándares internacionales, pasando por la investigación histórica, la conservación científica y la coordinación entre administraciones.

CASTF y la Carta Arqueológica Subacuática de Tenerife

El presidente de CASTF, Alberto García Montes de Oca, defiende que La Laguna se incorpora con estas jornadas a un debate que ya lleva años desarrollándose en España y Canarias.

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García, coordinador del grupo de Arqueología Subacuática del Comité Científico Nacional de Gestión del Patrimonio Arqueológico de ICOMOS España y candidato a observador de la UNESCO, sostiene que el patrimonio subacuático debe entenderse como paisaje, historia marítima, ciencia y memoria.