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Fiesta de la Pamela de Tejina 2026: conoce todos los detalles

Este sábado, la diversión está garantizada en Tejina con uno de los actos más multitudinarios en honor a San Bartolomé

Una edición anterior de la verbena de la Pamela.

Una edición anterior de la verbena de la Pamela. / Carsten W. Lauritsen

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Y. Rodríguez

Y. Rodríguez

Santa Cruz de Tenerife

La fiesta más creativa y divertida de Tejina llega este sábado. La verbena de la Pamela, que se ha convertido en una cita indiscutible entre los actos en honor a San Bartolomé, volverá a reunir un año más a cientos de personas que han puesto sus locas ideas sobre un sombrero para pasar desapercibidos, o no mucho, entre la multitud que se congregará para pasar un día de risas y bailes en buena compañía.

La fiesta de la Pamela se celebra este sábado, 15 de agosto, a partir de las 15:00 horas, y contará con dos escenarios principales: uno en la plaza de Tejina, con las orquestas Latin Sound y Atenia, y sesiones de dj; y otra sesión musical en la plaza de El Ramal.

Una cita que promete ser multitudinaria y en la que, como complemento esencial no puede faltar una pamela, cuanto más elaborada, mejor.

Transporte público

Y la recomendación para acudir a este evento, como el resto de este calibre que se celebran en la isla, es similar: hacerlo en transporte público. Una medida que no solo evitará las colas, sino que también ayuda a no cogerse nervios ante la falta de aparcamientos.

En este sentido, hay que tener en cuenta que Titsa hará un refuerzo de la línea 050, que conecta La Laguna con La Punta pasando por Tejina, entre las 14:15 y las 01:15 horas.

Refuerzo de limpieza

Al igual que ocurre con los Carnavales o las fiestas de Fin de Año, también habrá un refuerzo de limpieza. El Ayuntamiento de La Laguna ha programado un equipo especial de limpieza para devolver las calles de Tejina a su estado habitual.

En concreto, este operativo especial contará con 34 profesionales15 vehículos, así como los medios mecánicos necesarios. Hay que tener en cuenta, además, que durante la jornada habrá 25 baños químicos portátiles instalados.

La mejor pamela tiene premio

Y como ya ocurriera en otras ediciones, este año la mejor pamela también tendrá premio, gracias al concurso organizado por Ron Guajiro.

Para participar, tan solo hay que dejar la mayor creatividad posible sobre el sombrero, seguir a la compañía en Instagram y subir una foto a las historias etiquetándolos. "Cuanto más vacilona sea la foto, mejor", se apunta en post del concurso.

Así que ya sabes, si quieres conseguir un dinero extra mientras disfrutas de una buena verbena, solo tienes que participar.

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Verbena de la Pamela en Tejina, 2024

Verbena de la Pamela en Tejina, 2024 / Carsten W. Lauritsen

Los premios son de 100 euros para participantes indivuales y 200 euros para grupos, con un mínimo de tres personas.

Otros actos del fin de semana

Domingo 16

  • 09:00 horas - Ruta interpretada 'Caminos de la mar'.
  • 10:00 horas - Feria de artesanos en la Plaza de Tejina
  • 11:30 horas - Bienvenida institucional.
  • 11:50 horas - Talleres familiares.
  • 13:00 horas -Taller de elaboración de hormiguillas.
  • 14:30 horas - Muestra y degustación de productos locales: carne cabra y pan de fiesta.
  • 16:30 horas - Parranda de Tejina.
  • 21:30 horas - Proyección de la película de 'Fiesta Tejina hace 10 años, 2016' en la Plaza de Tejina.

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