La Ruta de la Tapa de La Laguna bate récord: se venden cerca de 220.000 tapas

La Ruta de la Tapa por La Laguna – San Benito Abad 2026 ha cerrado su XVIII edición con cifras récord. La iniciativa ha alcanzado cerca de 220.000 tapas vendidas, superando las 206.800 unidades comercializadas el año pasado y generando un impacto económico estimado de 880.000 euros para el sector hostelero del municipio.

Los datos consolidan esta cita gastronómica como una de las principales iniciativas de dinamización comercial y hostelera de La Laguna, con una participación creciente tanto de establecimientos como de residentes y visitantes.

La concejal de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna, Estefanía Díaz, destaca que las cifras demuestran la capacidad de la gastronomía para generar actividad económica y atraer público a los establecimientos del municipio.

8.905 valoraciones para elegir las mejores tapas

La edición de este año ha contado con 48 establecimientos participantes y ha registrado un total de 8.905 valoraciones populares, mediante las que el público ha elegido las propuestas gastronómicas mejor valoradas.

El resultado ha situado a Bejeque By Adrián Oliveira en lo más alto del podio, con 3.243 puntos, por lo que se alza con la Tapa de Oro.

La Tapa de Plata ha sido para Síbaris, con 3.190 puntos, mientras que Gulagú consigue la Tapa de Bronce, con 1.447 puntos.

Tras los tres primeros clasificados aparecen Restaurante Maquila (1.443 puntos), Lagula (1.388), Taberna Osuna (1.077), Café Melita-Palmelita (1.013), Taberna La Carpintería (1.003), Cheers (995) y Toca Madera Taberna (962).

La Ruta de la Tapa sigue creciendo

Los resultados de esta XVIII edición mantienen la tendencia ascendente de los últimos años. En 2024 se vendieron cerca de 160.000 tapas, una cifra que aumentó hasta superar las 206.800 en 2025 y que este año se aproxima ya a las 220.000.

El presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), Abbas Moujir, destaca la capacidad de la iniciativa para generar actividad económica y dar visibilidad al sector de la restauración de La Laguna.

Desde la Asociación Empresarial La Laguna Zona Comercial (LLZC), su presidente, Iván Pérez, también ha valorado la respuesta del público y la implicación de los establecimientos participantes.

La organización considera que el crecimiento registrado refleja la consolidación de una iniciativa que, además de poner en valor la gastronomía lagunera, contribuye a dinamizar las calles y favorecer la actividad de los negocios locales.