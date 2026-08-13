La Laguna prepara un amplio dispositivo de limpieza para la Fiesta de la Pamela de Tejina

El Ayuntamiento de La Laguna ha preparado un dispositivo especial de limpieza con motivo de la Fiesta de la Pamela de Tejina, una de las citas que concentra cada año a un mayor número de personas en este núcleo del municipio.

El operativo contará con 34 profesionales, que estarán apoyados por 15 vehículos y diferentes medios mecánicos, además de 25 baños químicos portátiles que se instalarán para atender las necesidades de vecinos y visitantes durante la jornada.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explica que la dimensión de la celebración obliga a reforzar los recursos y destaca la importancia de la planificación para poder actuar tanto durante el evento como una vez finalice.

15 vehículos y medios mecánicos

El despliegue de limpieza contará, entre otros medios, con vehículos de inspección, recolectores de carga trasera, cubas, barredoras, hidrolimpiadores y vehículos auxiliares.

Estos recursos permitirán desarrollar las diferentes tareas previstas durante la celebración y reforzar especialmente las actuaciones posteriores, cuando se intensificarán los trabajos para recuperar el estado habitual de los espacios públicos.

El dispositivo contempla recogida de residuos, barrido, baldeo e hidrolimpieza, adaptando las labores a las necesidades que se vayan produciendo a lo largo de la jornada.

25 baños químicos en Tejina

Una de las medidas previstas será también la instalación de 25 baños químicos portátiles para dar servicio a los asistentes.

Del total, 24 serán cabinas convencionales y una estará adaptada para personas con movilidad reducida.

El Ayuntamiento señala que la instalación de estos servicios forma parte de la planificación previa ante una celebración con una elevada concentración de personas.

Un dispositivo reforzado después de la fiesta

El concejal de Fiestas, Dailos González, destaca la coordinación entre las diferentes áreas municipales para atender una celebración con una importante capacidad de convocatoria.

Por su parte, Servicios Municipales pone el foco especialmente en el trabajo que se desarrollará una vez termine la Fiesta de la Pamela, cuando se reforzarán las labores de limpieza para que las calles y espacios públicos recuperen su estado habitual en el menor tiempo posible.

El Ayuntamiento enmarca este dispositivo en la planificación que desarrolla ante los eventos que reúnen a grandes cantidades de personas en diferentes pueblos y barrios de La Laguna, adaptando los recursos a las características de cada celebración.