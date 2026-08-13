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Las Chumberas en La Laguna: así será la plaza que se abrirá al uso vecinal después de tres meses de obras

La actuación busca completar un espacio público de 1.150 metros cuadrados y resolver el drenaje y la accesibilidad

Plaza de Las Chumberas, en La Laguna

Plaza de Las Chumberas, en La Laguna / Arturo Jiménez

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San Cristóbal de La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna inicia las obras para completar la urbanización de la plaza de Las Chumberas, en el entorno de la iglesia del Santísimo Redentor y del centro ciudadano. La actuación cuenta con un presupuesto de 141.333 euros, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y tiene un plazo de ejecución de tres meses.

Los trabajos permitirán culminar un espacio público que quedó parcialmente inacabado y abrirlo de forma definitiva al uso vecinal. La intervención se desarrollará sobre una superficie aproximada de 1.150 metros cuadrados e incluye drenaje, pavimentación, iluminación, accesibilidad, mobiliario urbano, jardinería y seguridad peatonal.

El proyecto prevé completar el sistema de recogida de aguas pluviales con rejillas en los canalones existentes, para evitar la acumulación de suciedad y reducir riesgos de caída. También se actuará sobre el pavimento, que será de hormigón con acabado abujardado, una solución escogida por su integración con la iglesia y por sus condiciones de seguridad.

Entramado metálico

Otra de las intervenciones es la colocación de un entramado metálico en la zona del lucernario del templo para salvar la actual diferencia de nivel en el recorrido de la rampa. La obra incluye bolardos que impidan el acceso de vehículos a las zonas peatonales, barandillas y mobiliario urbano.

La iluminación se resolverá con cuatro grandes báculos situados en los extremos del espacio, de forma que la luz incida sobre la superficie de la plaza. En el área de estancia se instalará iluminación ambiental con luces colgadas entre los árboles. La actuación se completará con la consolidación de partes del muro de mampostería y la plantación de vegetación y arbolado.

La plaza se sitúa junto a la iglesia del Santísimo Redentor, obra del arquitecto Fernando Martín Menis, abierta al culto en mayo de 2019 y reconocida con premios internacionales como el 'Mejor Edificio del Mundo' en el World Architecture Festival y el Premio Internacional de Arquitectura Sacra. La intervención busca ser neutra y resolver los problemas funcionales del entorno.

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El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad lagunero, Ángel Chinea, confía en que la plaza pueda convertirse por fin en "un punto de encuentro y disfrute".

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