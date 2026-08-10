Tegueste se prepara para recibir a Pedri: horario, lugar, guaguas y consejos ante el calor

Tegueste se prepara para vivir este martes, 11 de agosto, una jornada muy especial con el regreso al municipio de Pedro González, Pedri, después de su proclamación como campeón del mundo con la selección española de fútbol. El Ayuntamiento de Tegueste y el Cabildo de Tenerife han organizado un recibimiento institucional al futbolista, que tendrá lugar a partir de las 17:00 horas en la Plaza de San Marcos, frente a las Casas Consistoriales.

El acto pretende reunir a vecinos, aficionados, familiares y representantes institucionales para reconocer la trayectoria del jugador teguestero y celebrar junto a él su reciente éxito con la selección española.

Durante el homenaje, Pedri saldrá al balcón del Ayuntamiento para saludar a las personas que se acerquen hasta el municipio.

Cómo llegar al homenaje a Pedri en Tegueste

Ante la previsión de una importante afluencia de público, el Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife recomiendan utilizar el transporte público para desplazarse hasta Tegueste.

TITSA ha habilitado diferentes opciones para llegar al municipio desde La Laguna y otros puntos del norte de Tenerife:

Línea 050 : conecta La Laguna con Tegueste mediante un recorrido directo por la carretera general.

: conecta con mediante un recorrido directo por la carretera general. Línea 052: une el Intercambiador de La Laguna con Tegueste y pasa por El Socorro y Las Toscas.

Línea 057 : conecta La Laguna , Tacoronte , Tejina y Tegueste .

: conecta , , y . Línea 051: comunica el Intercambiador de La Laguna con Tegueste pasando por el barrio de Pedro Álvarez.

Las instituciones insulares y municipales animan a los asistentes a optar por la guagua como una alternativa para facilitar los desplazamientos y evitar una mayor concentración de vehículos en los accesos al municipio.

Tegueste pide extremar las precauciones ante el calor

La celebración del homenaje coincidirá además con una jornada marcada por las altas temperaturas, por lo que el Ayuntamiento ha difundido una serie de recomendaciones para que quienes acudan puedan disfrutar del acto con seguridad.

Una de las principales indicaciones es mantenerse bien hidratado. La organización instalará dos carpas con agua a disposición de las personas asistentes.

También se recomienda protegerse del sol mediante el uso de gorras o sombreros, aplicar protector solar y renovarlo con frecuencia y utilizar ropa ligera, transpirable y preferiblemente de colores claros.

El Ayuntamiento recuerda además que, ante cualquier síntoma relacionado con el calor, como mareos, debilidad o dolor de cabeza, es importante trasladarse a un lugar fresco y avisar al personal de la organización o a los servicios de emergencia.

El Cabildo de Tenerife también repartirá abanicos entre los asistentes durante la tarde para ayudar a aliviar las altas temperaturas.

Una tarde para celebrar a Pedri

El homenaje comenzará a las 17:00 horas en la Plaza de San Marcos, un espacio que se convertirá durante la tarde en el punto de encuentro de quienes quieran acompañar al futbolista.

El Ayuntamiento de Tegueste y el Cabildo de Tenerife han invitado a la ciudadanía a participar en el recibimiento y compartir con Pedri una jornada con la que quieren reconocer su trayectoria deportiva y su reciente título mundial con la selección española.

El jugador, natural de Tegueste, se ha convertido en uno de los principales referentes del fútbol canario y en uno de los futbolistas españoles más destacados de su generación.

Las instituciones han pedido a quienes acudan que lo hagan siguiendo las recomendaciones frente al calor y, siempre que sea posible, utilizando el transporte público para facilitar la movilidad durante el evento.