El Ayuntamiento de La Laguna licita un proyecto de 25 millones para rehabilitar 438 viviendas en El Cardonal

En el barrio de El Cardonal, la humedad se come la pintura de los edificios, las grietas forman parte del día a día y las quejas de los vecinos aumentan con el paso del tiempo. Ahora, el Ayuntamiento de La Laguna acaba de sacar a licitación el nuevo proyecto de rehabilitación, después de que en la primera fase, iniciada en 2025, quedase desierta. La iniciativa, una de las mayores inversiones en restauración de viviendas de todo el Archipiélago canario, pretende dar respuesta a una de las principales "demandas" de los más de mil vecinos afectados: acabar con el deterioro de los edificios y mejorar las condiciones de vida de los vecinos del barrio.

Isabel Negrín, una de las vecinas más implicadas en las reivindicaciones, comenta que "no nos queremos ir de aquí, queremos seguir viviendo en el mismo sitio en el que se criaron nuestras familias" mientras camina por los bloques comidos por la humedad. Para ella, "es más que necesaria", especialmente porque durante estos años los propios vecinos han tenido que ponerse 'manos a la obra' para solucionar las necesidades de sus bloques. "Nosotros sacamos lo que son los contadores de la luz, las tuberías, los huecos para que no se condense la humedad porque no podemos esperar más", explica.

No todos los casos pueden solucionarse con algo de 'chapa y pintura' pues muchos cuentan con graves problemas estructurales. Yurena Chinea, vecina de la urbanización que se dirigía a su peluquería, otro de los espacios afectados por la humedad, explica que "hay bloques que llevan años en esta situación", como el edificio en el que vive su hermana. "Tuvo que ser apuntalado" como muchos otros, precisa Chinea.

En otros casos, como ocurrió en el bloque de sus padres, aparecieron "grietas enormes" en las que se tuvo que hacer una intervención estructural. "Mi madre vive en un primero y empezaron con grietas enormes. Se tuvieron que ir tres meses y tuvieron que cavar para abajo medio metro, reforzar, y hacer los tabiques más anchos", relata señalando el edificio verde que queda al final de la calle. Y es que muchos de estos bloques han tenido los mismos problemas.

El nuevo Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de El Cardonal contempla la restauración de 438 viviendas distribuidas en 49 bloques y la renovación de los espacios públicos del barrio. El proyecto incluye intervenciones estructurales, mejoras de eficiencia energética, renovación de instalaciones, retirada de elementos con amianto, impermeabilización de cubiertas, sustitución de carpintería y actuaciones de accesibilidad, además de una regeneración urbana integral del entorno.

Más de 25 millones de euros de presupuesto

Con un presupuesto de más de 25 millones de euros, este proyecto se convierte en una de las mayores inversiones en rehabilitación residencial de Canarias. El Ayuntamiento de La Laguna se ha hecho responsable de más de la mitad del presupuesto, con una aportación de más de 12 millones de euros, mientras que los fondos europeos añaden 10,9 millones y el Cabildo de Tenerife un millón más al presupuesto final.

Una de las grandes preocupaciones de los vecinos de El Cardonal va más allá de las fachadas y del contraste de colores, pues la humedad que se genera en las bases de los edificios supone uno de los principales problemas estructurales. "En muchos edificios hay huecos que hemos tenido que hacer nosotros para que se ventile la humedad", explica Isabel. Y es que "la falta de cámaras de aire en muchos edificios" produce problemas de ventilación, impermeabilización y conservación que pueden llegar a generar 'enfermedades' en el cemento como la aluminosis.

Para los vecinos, la intervención prevista en el barrio significa poder acceder fácilmente a sus residencias o tener los espacios comunes mejor acondicionados. "Hay una señora que tiene cáncer y la movilidad le cuesta", cuenta Negrín, quien resalta las dificultades que tienen las personas con problemas de movilidad.

Más de cinco décadas de historia

Las edificaciones no son eternas, cuentan con una 'fecha de caducidad', y las del barrio de los cardonalenses no es menos, pues dentro de sus paredes llevan escritas años de historias pegadas entre capas de pintura. La urbanización fue construida entre las décadas de 1960 y 1970 y está formada por 164 bloques y más de 1.500 viviendas, actualmente de titularidad privada. Son más de cinco décadas de historias familiares, pero también de desgaste de unas construcciones que han necesitado diferentes actuaciones de mantenimiento y rehabilitación.

MUVISA , la empresa pública de viviendas de La Laguna, ya ha ejecutado actuaciones en más de 60 bloques mediante anteriores programas ARRU y ha impulsado estudios estructurales, proyectos de rehabilitación y mejoras de accesibilidad. El nuevo ERRP supone, según el Ayuntamiento, la actuación más ambiciosa realizada hasta ahora.

Pero el deterioro y la necesidad de reforma de edificios no es exclusiva en la zona de El Cardonal. El barrio de Las Chumberas es otro de los casos que cuentan con su propio proceso de rehabilitación y regeneración. El deterioro de estas infraestructuras se debe a la aparición de aluminosis en las estructuras, lo que derivó en intervenciones más complejas.

En El Cardonal, los vecinos esperan ahora que la nueva licitación se convierta finalmente en obras. El Ayuntamiento quiere que los trabajos puedan comenzar antes del 31 de diciembre de 2026.

Después de años de humedades, grietas, obras pagadas por los vecinos y quejas por el abandono, la mirada está puesta en que las máquinas entren finalmente en el barrio. "Cuando lleguen me lo creeré", concluye Negrín.