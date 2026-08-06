San Bartolomé de Tejina: conoce todos los actos para disfrutar a lo grande de las fiestas de Los Corazones

Con la llegada de agosto, Tejina se viste de fiesta. Los colores naranja, verde y amarillo, en representación de las calles Arriba, Abajo y El Pico, se dejan ver más de lo normal, y la música de verbena suena en prácticamente cada esquina.

Durante estos días, los tejineros tienen prácticamente todas sus horas libres ocupadas con la multitud de actos por las fiestas en honor a San Bartolomé, que vivirá su día grande el lunes 24. Pero uno de los actos más especiales llega en esta edición el domingo 30, con la tradicional entrada de Los Corazones, elaborados con frutas, en la plaza del pueblo.

Si no quieres perderte ninguno de los actos de este año, que se prolongarán hasta la primera semana de septiembre, sigue leyendo. Te dejamos todo el programa de las fiestas de San Bartolomé:

Agosto

Jueves 6

17:30 horas - Santa Misa en la Calle de Arriba.

18:00 horas - Salida del santo patrón hacia la Calle de Abajo.

20:00 horas - Recibimiento en Milán.

Viernes 7

17:30 horas - Santa misa en Milán.

19:30 horas - Salida de San Bartolomé por el Cardón.

20:30 horas - Llegada al templo parroquial.

22:00 horas - Concierto de Los Cantadores en la plaza de la Iglesia.

Sábado 8

10:00 horas - XXXVIII Bestiatlón de Tejina.

22:00 horas - V Festival Folclórico Agrupación Chisaje en la plaza de Tejina.

Tejina da el pistoletazo de salida a sus fiestas con un espectáculo audiovisual en la fachada de la iglesia de San Bartolomé / .

Martes 11

21:30 horas - Desfile y certamen de bandas en la Plaza de Tejina.

Jueves 13

22:00 horas - Tributo a Marc Anthony 'Yo Marc', con Héctor Artiles en la Plaza de Tejina.

Viernes 14

20:30 horas - Encuentro de Habaneras.

22:00 horas - Rueda Salsera y dj.

Sábado 15

15:00 horas - Verbena de la pamela en la Plaza de Tejina, con sesión de dj, Latin Sound y Atenia.

en la Plaza de Tejina, con sesión de dj, Latin Sound y Atenia. 15:00 horas - Sesión Musical en la Plaza del Ramal

Domingo 16

09:00 horas - Ruta interpretada 'Caminos de la mar'.

10:00 horas - Feria de artesanos en la Plaza de Tejina

11:30 horas - Bienvenida institucional.

11:50 horas - Talleres familiares.

13:00 horas -Taller de elaboración de hormiguillas.

14:30 horas - Muestra y degustación de productos locales: carne cabra y pan de fiesta.

16:30 horas - Parranda de Tejina.

21:30 horas - Proyección de la película de 'Fiesta Tejina hace 10 años, 2016' en la Plaza de Tejina.

Lunes 17

21:00 horas - Festival joven en la Plaza de Tejina.

Martes 18

21:00 horas - Festival de variedades

Miércoles 19

19:30 horas - Homenaje a Federico Reyes. Desfile y certamen de bandas de tambores y cornetas en la plaza de Tejina.

21:00 horas - Festival Reggae en la plaza de Tejina.

Fiesta de los Corazones de Tejina. / Aray Alonso

Jueves 20

21:00 horas - Desfile de moda en la plaza de Tejina.

Viernes 21

21:00 horas - Concierto aniversario 100 años de la Agrupación San Sebastián con Los Sabandeños y Míriam Reyes en la Plaza de Tejina.

Sábado 22

09:00 horas - Excursión de mayores.

12:00 horas - Partido de Veteranos en el campo de fútbol Izquierdo Rodríguez

20:00 horas - Proclamación de los ganadores del concurso de Poemas y Coplas en el Teatro Cine Unión.

21:30 horas - Cabalgata del pregonero.

23:00 horas - Verbena con las orquestas Tejina y Columbia.

Domingo 23

10:30 horas - XLI Fiesta de la bicicleta y XXXI proclamación de la mejor deportista tejinera.

18:30 horas - Festival infantil.

20:00 horas - Proyección de documental 'Los corazones de Tejina 2025' en el Teatro Unión.

Lunes 24

06:00 horas - Tradicional 24 truenas.

12:00 horas - Repique de campanas.

22:00 horas - Festival de San Bartolomé.

Martes 25

16:00 horas - Actividades infantiles y juveniles.

18:00 horas - Partido solteros, casados y divorciados en el campo de fútbol Izquierdo Rodríguez.

21:00 horas - Fiesta del arte en el Teatro Unión Tejina.

Miércoles 26

17:30 horas - Homenaje a la vejez en la plaza de Tejina.

22:00 horas - Festival del humor en la plaza de Tejina.

Jueves 27

18:00 horas - Programa de radio 'Especial Corazones' en el Teatro Cine Unión.

22:00 horas - Concierto de Los Mojinos Escozíos en la plaza de Tejina.

Viernes 28

21:30 horas - Cabalgata de carrozas.

23:30 horas - Verbena popular con Primera Marcha en la plaza de Tejina.

Sábado 29

12:00 horas - Bebetlón en la plaza Tejina.

23:00 horas - Procesión de San Bartolomé y, a su término, exhibición pirotécnica y traca desde la Tejinetilla.

00:30 horas - Verbena con las orquestas Banda Loca y Latin Sound.

Domingo 30

11:00 horas - Entrada de los Corazones y lectura de la ofrenda.

y lectura de la ofrenda. 18:00 horas - Batalla de flores.

21:30 horas - XXVI Festival de Exaltación de los Corazones de Tejina.

Lunes 31

12:00 horas - Cross humorístico.

16:00 horas - Actuación de El Morocho en la plaza de Tejina.

17:00 horas - Concierto de Escuela de Calor en plaza del Ramal.

en plaza del Ramal. 18:00 horas - Descuelgue de los Corazones en plaza de Tejina.

en plaza de Tejina. 22:00 horas - Verbena con el Grupo Saoco.

Septiembre

Martes 1

12:00 horas - Entrada de las parrandas de los Corazones en la plaza y tradicional pique . A su término, retirada de los Corazones a sus barrios.

. A su término, retirada de los Corazones a sus barrios. 17:00 horas - Verbena de los Corazones con las orquestas Banda Loca y La Sabrosa.

con las orquestas Banda Loca y La Sabrosa. 21:30 horas - Cabalgata y quema del haragán en la plaza de Tejina. A su término, verbena con la Orquesta Columbia.

Miércoles 2

20:30 horas - Batalla de polkas en la plaza de Tejina

Fiestas de Tejina en una edición anterior. / .

Jueves 3

20:00 horas - Jazztinto : vino y música en la plaza de Tejina

: vino y música en la plaza de Tejina 22:00 horas - Noches de fantasía en la plaza de Tejina.

Sábado 5

18:00 horas - Entrada de los Corazones Chicos a la plaza y lectura de la ofrenda.

a la plaza y lectura de la ofrenda. 20:00 horas - Procesión de la Virgen de la Encarnación y exhibición pirotécnica desde la Tejinetilla.

22:00 horas - Verbena con Atenia en la plaza de Tejina.

Domingo 6