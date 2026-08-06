La Laguna incorpora la robótica a las terapias de rehabilitación para mayores

La Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna ha incorporado al Centro de Día Acaymo un robot de última generación especializado en terapias de rehabilitación física y cognitiva.

El dispositivo lleva un mes funcionando en el centro, que se convierte así en el único de Canarias que cuenta con esta tecnología. Sus beneficios ya han sido probados en otros territorios nacionales e internacionales.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, explicó que el robot se ha integrado en el día a día de los usuarios y ha servido para dinamizar las actividades diseñadas por el personal técnico, fisioterapeutas, psicólogas y animadores socioculturales.

Gutiérrez recalcó que esta tecnología no pretende sustituir el trabajo de los profesionales, sino reforzarlo y facilitar un seguimiento más individualizado de cada ejercicio.

Un robot llamado 'Acaymito'

Los propios usuarios del Centro de Día Acaymo han bautizado al robot con el nombre de Acaymito.

La concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, señaló que el dispositivo puede proyectar colores y reproducir piezas musicales, además de ofrecer indicaciones de voz y proponer ejercicios físicos y cognitivos durante las sesiones.

Los mayores reciben terapia con el robot 'Acaymito'. / ED

Entre sus beneficios se encuentran la mejora de las capacidades físicas y funcionales, el refuerzo de los procesos terapéuticos, el aumento de la autonomía y el acompañamiento y la interacción dentro del grupo.

El robot también dispone de sensores y cámaras que permiten recopilar información de los usuarios. El equipo de rehabilitación y fisioterapia puede analizar después estos datos para ajustar las rutinas de trabajo.

Formación para el personal del Centro de Día Acaymo

El equipo técnico del centro ha recibido formación específica sobre el funcionamiento del dispositivo, sus diferentes programas y sus posibles aplicaciones según las necesidades de cada usuario.

La empresa suministradora del robot, INROBICS, mantiene además contacto con la Concejalía de Bienestar Social para atender las dudas o incidencias que puedan surgir.

La incorporación de Acaymito está relacionada con la primera edición del Congreso Nacional de Servicios Sociales, celebrado en La Laguna a finales del pasado año.

Una de las cuestiones abordadas durante el encuentro fue la aplicación de la robótica y la inteligencia artificial a los procesos de rehabilitación y fisioterapia de personas mayores o con algún tipo de dependencia.

El robo 'Acaymito' participa en una sesión con los mayores. / ED

María Cruz defendió el uso de estas herramientas como apoyo al trabajo que ya se desarrolla en los centros especializados.

“No debemos dar la espalda ni ver estas innovaciones como un enemigo de este sector profesional, sino como un elemento de apoyo para mejorar y optimizar el gran trabajo que ya se viene realizando en estos centros especializados, donde este sector de la población trabaja componentes sensoriomotores y psicosociales”, afirmó.

El segundo dispositivo robótico del centro

Acaymito no es el primer dispositivo tecnológico incorporado al Centro de Día Acaymo.

A principios de este año, la Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida adquirió un gato robótico destinado a terapias de socialización para combatir el estrés emocional y el aislamiento social entre las personas mayores.

Noticias relacionadas

Los resultados de ambas iniciativas piloto se evaluarán durante su primer año de funcionamiento. El Ayuntamiento estudiará después su posible implantación en otros centros similares del municipio.