La Laguna celebra en septiembre el Maratón Fotográfico y la exposición ‘Zenón el fotógrafo’

La Laguna acogerá durante septiembre una nueva edición de dos actividades relacionadas con la fotografía: la XIX Exposición de Fotografías Antiguas Zenón el fotógrafo y el XVII Maratón Fotográfico Antonio García Rueda.

Las dos propuestas están organizadas por la Asociación de Vecinos del Casco y cuentan con la colaboración de las concejalías de Fiestas y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna, además del Foro Económico y Social del municipio.

El objetivo de esta programación es acercar a la ciudadanía los orígenes y los valores de La Laguna, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Exposición de fotografías antiguas de La Laguna

La exposición Zenón el fotógrafo reunirá imágenes con más de 30 años de antigüedad y permitirá recorrer el pasado de algunas de las calles más emblemáticas del casco histórico de La Laguna.

La muestra incluirá fotografías de diferentes temáticas, con especial atención a las fiestas y los acontecimientos que han marcado la historia y la vida de la ciudad.

Las personas interesadas podrán entregar sus imágenes hasta el 1 de septiembre en el establecimiento Foto Mundo Color, situado en el número 8 de la calle La Carrera.

Las fotografías originales se escanearán de forma gratuita, por lo que no será necesario dejarlas en la tienda. Cada participante podrá presentar un máximo de cuatro imágenes.

La selección final se expondrá de forma gratuita entre el 5 y el 15 de septiembre frente a la sede del antiguo Colegio Nava La Salle, en la calle La Carrera.

Imagen de archivo de la exposición celebrada en años anteriores. / ED

Maratón Fotográfico de La Laguna

El XVII Maratón Fotográfico Antonio García Rueda está abierto a personas con diferentes niveles de experiencia en el uso de la cámara.

Los participantes tendrán que realizar sus fotografías en torno a una temática común, que se dará a conocer en el momento de formalizar la inscripción.

El certamen entregará tres premios económicos. La persona ganadora recibirá 200 euros, mientras que el segundo y el tercer puesto estarán dotados con 100 y 50 euros, respectivamente.

Las inscripciones podrán realizarse los días 4 y 5 de septiembre, hasta las 12:00 horas, a través del correo electrónico avcacolalaguna@gmail.com.

Las fotografías presentadas al Maratón Fotográfico se mostrarán al público entre el 10 y el 15 de septiembre en el mismo espacio que la exposición de imágenes antiguas, frente al antiguo Colegio Nava La Salle.