Tegueste rendirá homenaje a Pedri
El Ayuntamiento de Tegueste celebrará un recibimiento institucional al futbolista teguestero, que saldrá al balcón de la Casa Consistorial para saludar a los vecinos y vecinas
El municipio de Tegueste rendirá homenaje a Pedri el próximo martes, 11 de agosto, tras su proclamación como campeón del mundo con la selección española.
El recibimiento institucional tendrá lugar a las 17:00 horas en la Casa Consistorial, donde el ayuntamiento celebrará un acto de reconomiento al internacional teguesteor por su trayectoria deportiva y por el reciente título conseguido con La Roja.
La convocatoria contará con la presencia del alcalde de Tegueste, Juan Norberto Padilla; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; representantes de ambas instituciones, familiares del jugador y personas invitadas.
Salida al balcón del Ayuntamiento
Uno de los momentos más esperados del acto será la salida de Pedri al balcón del Ayuntamiento, desde donde saludará a los vecinos, vecinas y visitantes que se acerquen hasta el entorno de la Casa Consistorial.
El Ayuntamiento de Tegueste ha invitado a la ciudadanía a participar en este homenaje y a acompañar al futbolista en una jornada de reconocimiento público.
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