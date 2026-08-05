El municipio de Tegueste rendirá homenaje a Pedri el próximo martes, 11 de agosto, tras su proclamación como campeón del mundo con la selección española.

El recibimiento institucional tendrá lugar a las 17:00 horas en la Casa Consistorial, donde el ayuntamiento celebrará un acto de reconomiento al internacional teguesteor por su trayectoria deportiva y por el reciente título conseguido con La Roja.

La convocatoria contará con la presencia del alcalde de Tegueste, Juan Norberto Padilla; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; representantes de ambas instituciones, familiares del jugador y personas invitadas.

Salida al balcón del Ayuntamiento

Uno de los momentos más esperados del acto será la salida de Pedri al balcón del Ayuntamiento, desde donde saludará a los vecinos, vecinas y visitantes que se acerquen hasta el entorno de la Casa Consistorial.

El Ayuntamiento de Tegueste ha invitado a la ciudadanía a participar en este homenaje y a acompañar al futbolista en una jornada de reconocimiento público.