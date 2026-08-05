¿Por qué la Plaza del Adelantado de La Laguna se llama así? La historia que muchos tinerfeños desconocen

Miles de personas cruzan cada día la Plaza del Adelantado, en pleno corazón de San Cristóbal de La Laguna. Es uno de los lugares más fotografiados de la ciudad, escenario de actos culturales, encuentros y paseos. Sin embargo, pocos conocen el origen de su nombre o qué significa realmente la palabra “adelantado”.

Lejos de ser un apellido o un simple calificativo, "adelantad" era un cargo de gran importancia dentro de la Corona de Castilla. Los Reyes Católicos lo concedían a determinadas personas para gobernar y administrar territorios en su nombre, especialmente aquellos que acababan de incorporarse a la Corona. Quien ostentaba este título reunía amplios poderes militares, políticos, administrativos y judiciales.

Alonso Fernández de Lugo, Adelantado de Tenerife y La Palma

En Tenerife, ese cargo recayó en Alonso Fernández de Lugo tras culminar la conquista de La Palma, en 1493, y de Tenerife, en 1496. Convertido en Adelantado de ambas islas, pasó a ser el máximo representante de la Corona castellana en estos territorios.

Entre sus funciones se encontraban la organización del nuevo gobierno, la administración de justicia, el reparto de tierras y la dirección de la defensa del territorio. En la práctica, concentraba buena parte del poder que ejercían los monarcas desde la Península, aunque siempre actuando en su nombre.

Un cargo limitado a Tenerife y La Palma

Pese a la relevancia del cargo, la autoridad de Alonso Fernández de Lugo no se extendía a todo el Archipiélago. Su jurisdicción se limitaba a Tenerife y La Palma, una circunstancia que suele generar confusión al pensar que ejercía como máxima autoridad de Canarias al completo.

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El vínculo entre este título y La Laguna explica el nombre de la Plaza del Adelantado. En sus inmediaciones se encontraba la residencia de Alonso Fernández de Lugo, una de las figuras más influyentes de la época. Con el paso del tiempo, aquel espacio terminó identificándose con el cargo que ostentaba y acabó adoptando el nombre con el que hoy se conoce.