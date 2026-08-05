La Laguna ofrece rutas gratuitas por Bajamar, Punta del Hidalgo y El Batán en agosto y septiembre

El Ayuntamiento de La Laguna mantiene durante agosto y septiembre su programación de rutas turísticas gratuitas por diferentes puntos de la costa y el interior del municipio.

La oferta incluye la tercera edición de la Ruta del Agua de Bajamar, la segunda edición de Mar, Música y Montaña. Punta del Hidalgo y nuevas actividades del programa Turismo en Positivo.

Las tres iniciativas están dirigidas a residentes y visitantes y proponen descubrir el patrimonio, la naturaleza y la identidad de La Laguna a través de recorridos guiados con un enfoque histórico, cultural, medioambiental y participativo.

El concejal accidental de Turismo, Fran Hernández, señaló que estas rutas permiten conocer el municipio de una forma diferente, con especial atención a su naturaleza, su historia y la identidad de sus pueblos y barrios.

“Queremos que tanto quienes nos visitan como quienes viven aquí descubran el municipio desde una experiencia cercana, respetuosa y enriquecedora”, afirmó.

Hernández destacó también la acogida de la programación y aseguró que demuestra el interés creciente por un turismo sostenible, ligado al territorio y capaz de generar un impacto positivo en el entorno.

El área de Turismo continuará apostando por este tipo de propuestas para diversificar la oferta turística de La Laguna y contribuir a la dinamización de los núcleos costeros y rurales durante todo el año.

Ruta del Agua de Bajamar: fechas y recorrido

La Ruta del Agua de Bajamar, organizada por la Asociación Cervantear, celebra este año su tercera edición.

El recorrido repasa la evolución histórica de Bajamar utilizando el agua como hilo conductor. El itinerario incluye espacios como la ermita de San Juan, la plaza de la Fonda, el paseo Marianne, las piscinas naturales, el barranco de Isogue y el palmeral de Bajamar.

Las próximas rutas se celebrarán los días 8, 15, 16 y 22 de agosto, además del 4, 6 y 11 de septiembre.

Mar, Música y Montaña en Punta del Hidalgo

La programación turística de La Laguna incluye también la segunda edición de Mar, Música y Montaña. Punta del Hidalgo.

La propuesta recorre este núcleo costero a través de su patrimonio, su paisaje, su memoria y su identidad. El itinerario pone en valor la relación de Punta del Hidalgo con el mar, la tradición musical y el entorno natural.

Las próximas salidas tendrán lugar los días 7, 9, 14, 21 y 23 de agosto, además del 5 y el 18 de septiembre.

El presidente de la Asociación Cervantear, Daniel Martí, explicó que las rutas de Bajamar y Punta del Hidalgo buscan dar a conocer la historia y el patrimonio de ambos núcleos a través de elementos vinculados a su identidad, como el agua, el mar, la música y la montaña.

Martí señaló que cada itinerario es el resultado de meses de investigación documental y de un trabajo conjunto con los vecinos, cuya memoria ha sido fundamental para preparar los recorridos.

Ruta guiada por Bajamar. / Arturo Jiménez

Turismo en Positivo: rutas por El Batán y otros puntos de La Laguna

El programa Turismo en Positivo, desarrollado por la Asociación Desaplatánate, combina senderismo interpretativo, patrimonio, biodiversidad, gastronomía local y acciones de sensibilización ambiental.

Las próximas actividades serán El Batán, el 15 de agosto; Entre Charcos y Guanches, el 23 de agosto; El Camino de las Lecheras, el 27 de agosto; La Laguna, Patrimonio de la Humanidad, el 3 de septiembre, y Bajamar, Tradición y Huerto Ecológico, el 5 de septiembre.

La programación ha registrado una alta demanda desde su puesta en marcha. Algunas actividades superaron las 40 solicitudes en menos de una hora y varias rutas agotaron sus plazas pocos minutos después de abrirse las inscripciones.

El presidente de la Asociación Desaplatánate, Javier González, afirmó que Turismo en Positivo demuestra que es posible disfrutar del ocio y del turismo dejando una huella positiva en el territorio.

“La magnífica respuesta del público confirma que cada vez más personas quieren conocer La Laguna de una forma diferente, participando en la conservación del patrimonio natural y cultural y contribuyendo al desarrollo local”, señaló.

Cómo inscribirse en las rutas gratuitas de La Laguna

Las tres iniciativas son gratuitas y requieren inscripción previa. El plazo se abre dos semanas antes de cada actividad y permanece disponible hasta completar el aforo.

La programación completa y la información actualizada pueden consultarse a través de los canales oficiales del área de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna.