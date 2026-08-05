La Laguna llena el primer taller ciudadano sobre la iluminación patrimonial de la calle San Agustín

La Laguna celebró recientemente el primer taller ciudadano del proyecto piloto de iluminación patrimonial de la calle San Agustín. El encuentro reunió a medio centenar de vecinos y representantes de colectivos socioculturales del municipio y completó el aforo disponible.

La sesión se desarrolló en el patio de la Gerencia de Urbanismo, un edificio histórico que se abrió para acoger esta actividad. El Ayuntamiento plantea convertir este inmueble administrativo en un espacio permanente de participación ciudadana vinculado al Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial.

La estrategia también estará relacionada con la futura actualización del Plan Especial de Protección, la redacción del nuevo Plan General de Ordenación y otras actuaciones vinculadas a la planificación urbanística.

Durante el taller, el equipo encargado de redactar el proyecto, Intervento, y los responsables del programa de Participación del Plan de Gestión, Urbanfix, explicaron los objetivos del proyecto piloto.

La propuesta busca combinar el alumbrado funcional, ornamental y artístico mediante tecnologías innovadoras y adaptadas a los criterios de la Unesco.

Los asistentes pudieron resolver dudas, conocer las soluciones técnicas previstas y trasladar sus propuestas. El proyecto parte de un análisis de los sistemas de iluminación existentes y de los requisitos patrimoniales que deben tenerse en cuenta en cualquier intervención dentro de la Ciudad Patrimonio Mundial.

Un modelo propio de iluminación patrimonial

El concejal de Ordenación del Territorio y Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, señaló que La Laguna tiene “por primera vez, la oportunidad de definir un diseño propio de iluminación patrimonial, coherente con su identidad arquitectónica y alineado con los estándares de la Unesco”.

Cordobés afirmó que el Ayuntamiento mantiene su compromiso con “la transparencia, el rigor técnico y la participación ciudadana desde el primer día”.

El edil añadió que el proyecto piloto permitirá “emplear la luz como un lenguaje patrimonial que contribuya a mejorar la lectura de la ciudad también durante la noche”.

Según explicó, el proceso abre una nueva etapa para avanzar hacia un modelo contemporáneo, sostenible y respetuoso con la autenticidad del conjunto histórico.

Cordobés también se refirió a algunos elementos ornamentales instalados durante las últimas décadas. Recordó que el proyecto se basa en criterios internacionales que recomiendan evitar interpretaciones historicistas que puedan generar confusión.

El objetivo, indicó, es facilitar una lectura correcta del patrimonio y evitar la reproducción de estilos que no forman parte de la historia local.

Nuevos talleres y un espacio de participación online

El primer taller forma parte de un proceso participativo más amplio, que continuará después del verano con nuevas sesiones abiertas, reuniones con colectivos y encuentros con los residentes de la calle San Agustín.

También está prevista la puesta en marcha de un espacio online en el que la ciudadanía podrá proponer escenas históricas, símbolos arquitectónicos, personajes relevantes o relatos populares. Las propuestas deberán contar con una justificación patrimonial.

Este proceso permitirá seleccionar contenidos que sean técnicamente viables y coherentes con los valores históricos y artísticos de la ciudad.

Los asistentes valoraron que el proyecto esté respaldado por un análisis técnico y patrimonial adaptado a los criterios de la Unesco y del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, Icomos.

También destacaron la posibilidad de avanzar hacia un modelo propio de iluminación, mejorar la sostenibilidad y retirar elementos considerados impropios de las fachadas monumentales.

Evitar los falsos históricos

El proyecto incorpora los principios establecidos por la Unesco e Icomos sobre los llamados falsos históricos. Este concepto hace referencia a elementos que parecen pertenecer al pasado, aunque en realidad no forman parte de la evolución histórica del patrimonio.

Las directrices internacionales recomiendan que cualquier incorporación contemporánea pueda identificarse claramente como tal. De esta forma, se evitan imitaciones que puedan distorsionar la autenticidad del conjunto histórico.

Este planteamiento permitirá incorporar soluciones actuales para mejorar servicios públicos como el alumbrado, respetando al mismo tiempo los criterios estéticos, tecnológicos e históricos de La Laguna.

El proyecto piloto de la calle San Agustín pretende avanzar hacia un sistema de iluminación coherente, sostenible y compatible con las infraestructuras existentes. También contempla la retirada de elementos impropios y la mejora de la calidad ambiental y patrimonial del conjunto histórico.

Un proyecto piloto reversible y evaluable

La actuación de la calle San Agustín se desarrollará de forma controlada, reversible y evaluable. Su finalidad es probar diferentes tecnologías y métodos antes de aplicar cualquier modelo al resto del casco histórico.

La iniciativa forma parte de la redacción del Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial, cofinanciado por el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna.

Este documento será el primer instrumento integral destinado a ordenar las intervenciones en el espacio público, reforzar la conservación del patrimonio y garantizar la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con el conjunto histórico.