La Laguna instala 129 nuevos bancos en las calles del casco histórico

El Ayuntamiento de La Laguna ha comenzado la instalación de los nuevos bancos que se distribuirán por diferentes calles del casco histórico de la ciudad.

La actuación, impulsada por la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, contempla la colocación durante agosto de 129 módulos de distintos tamaños. En concreto, se han adquirido 89 bancos grandes y otros 40 de menores dimensiones, que se ubicarán en función de las características de cada vía.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, explicó que el nuevo mobiliario responde a una demanda ciudadana y ha sido consensuado con personal técnico de distintas áreas municipales.

También señaló que los bancos cumplen las exigencias patrimoniales del casco histórico de La Laguna, el único entorno de Canarias declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Una inversión de 473.396 euros

Los nuevos bancos han supuesto una inversión total de 473.396 euros, una cantidad que incluye el transporte y la instalación.

Según indicó el alcalde, los modelos se han elegido a partir de un estudio sobre la ordenación del mobiliario urbano en el casco histórico.

Para decidir su ubicación también se han tenido en cuenta la presencia de edificios emblemáticos y catalogados, las terrazas, los accesos a garajes y el resto de las condiciones de las calles.

El objetivo es integrar los bancos en el entorno y hacer compatible su uso con la movilidad y el funcionamiento del espacio público.

Diez nuevos bancos en la calle San Agustín

Los trabajos han comenzado en la calle San Agustín, donde está prevista la instalación de diez bancos a lo largo de la vía.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, explicó que la previsión es completar la colocación de los módulos durante agosto, siempre que no se produzcan contratiempos ajenos al Ayuntamiento.

Nuevo bancos en la calle San Agustín. / ED

Bancos adaptados a personas con movilidad reducida

Los nuevos bancos cumplen criterios de accesibilidad universal y cuentan con respaldo y reposamanos.

Chinea destacó que estos elementos ofrecen un punto de apoyo biomecánico necesario para que las personas con movilidad reducida puedan sentarse y levantarse de manera autónoma.

El concejal señaló que esta actuación constituye una primera fase de la renovación del mobiliario urbano, ya que los nuevos bancos se instalarán únicamente en calles.

Más adelante se realizarán trabajos similares en plazas y otros espacios de encuentro de la ciudad. Estas zonas necesitarán un estudio específico para analizar las características de cada ubicación.

Dos tamaños para adaptarse a las calles del casco histórico

Los bancos han sido encargados a una fábrica de Italia especializada en este tipo de mobiliario y se han fabricado con medidas específicas recogidas en el estudio municipal.

La complejidad de su fabricación ha provocado que su entrega se retrase más de lo previsto inicialmente.

Los módulos de mayor tamaño miden 4,40 metros de largo y 70 centímetros de ancho. Los más pequeños, pensados para ajustarse al espacio libre entre los garajes y las viviendas más cercanas, tienen unas dimensiones de 1,75 metros por 70 centímetros.