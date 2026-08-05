La Laguna acoge la XLV Carrera Popular del Cristo: las pruebas de 5 y 10 kilómetros encabezan el programa del 5 de septiembre

El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha presentado el reglamento y calendario oficial de la esperada XLV Carrera Popular del Cristo que se celebrará el próximo sábado, 5 de septiembre de 2026. La prueba, integrada en el prestigioso Circuito de Carreras Ciudades Patrimonio de la Humanidad y bajo el control del Comité de Jueces de la Federación Canaria de Atletismo, tendrá como epicentro la icónica Plaza del Cristo.

Las inscripciones permanecerán abiertas en la web oficial del OAD hasta el 2 de septiembre a las 23:59 horas (o hasta agotar el cupo disponible), fijando un máximo de 800 plazas para las distancias de adultos y 100 plazas para las categorías menores.

Cartel de la carrera / E. D.

Las distancias de 10 KM y 5 KM lideran el programa

Las pruebas de mayor recorrido constituirán el plato fuerte de la jornada deportiva, arrancando a las 17:30 horas para las categorías Sub 20, Senior, Veteranos (desde M/F 35 hasta M/F 75) y Diversidad Funcional.

10 KM (12 €): Consistirás en 4 vueltas al trazado urbano.

Consistirás en al trazado urbano. 5 KM (10 €): Se completará en 2 vueltas al circuito.

Se completará en al circuito. Recorrido del circuito (2,5 km por vuelta): Salida en la Plaza del Cristo → Giro a la derecha por Camino Las Peras → Giro a la altura de la C/ Catedrático Felipe González Vicén → Camino Las Peras → C/ Tabares de Cala → Giro a la derecha en C/ San Agustín → Giro a la izquierda en C/ Núñez de La Peña → Giro a la izquierda en C/ Alonso Suárez Melián → Giro a la izquierda en C/ Viana → Meta en la Plaza del Cristo.

Carreras infantiles y categorías menores

A partir de las 17:00 horas, los más jóvenes abrirán el evento con recorridos adaptados por el casco histórico y una cuota única de 5 euros:

17:00 h — Sub 8 (6 y 7 años): 400 metros de recorrido.

400 metros de recorrido. 17:05 h — Sub 10 (8 y 9 años): 400 metros de recorrido.

400 metros de recorrido. 17:10 h — Sub 12 (10 y 11 años): 775 metros de recorrido.

775 metros de recorrido. 17:15 h — Sub 14 (12 y 13 años): 775 metros de recorrido.

775 metros de recorrido. 17:15 h — Sub 16 (14 y 15 años): 1.050 metros de recorrido.

Servicios y logística para el participante

La recogida de dorsales, chips y bolsa del corredor se efectuará en la propia Plaza del Cristo el mismo día de la prueba, de 10:00 a 16:30 horas. Los participantes dispondrán de servicio médico de urgencia, guardarropa, avituallamiento final y puntos de hidratación líquida en cada vuelta.

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Los menores de 18 años deberán adjuntar una autorización firmada por su tutor legal para poder retirar la acreditación. La organización recuerda que está expresamente prohibido correr acompañado de mascotas o utilizando vehículos como bicicletas, monopatines o carritos de bebé.