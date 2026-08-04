La Laguna licita por 12,8 millones el mantenimiento de edificios municipales y colegios

El Ayuntamiento de La Laguna ha sacado a licitación el servicio de mantenimiento de los edificios municipales, los centros educativos y otras dependencias gestionadas por el Consistorio. El contrato tiene un valor estimado de 12.846.750,10 euros y un periodo de ejecución de cuatro años.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de septiembre. La convocatoria ya está disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, señaló que se trata de una de las licitaciones más relevantes impulsadas por la Corporación local, tanto por su dotación económica como por su alcance.

Según explicó, el contrato permitirá garantizar la conservación, la seguridad y el correcto funcionamiento de los edificios municipales, los colegios y el resto de las instalaciones incluidas en el servicio.

Trabajos de reparación y mantenimiento

La licitación contempla actuaciones de pintura, revestimiento, impermeabilización de cubiertas, albañilería, fontanería, carpintería y otros trabajos esenciales para el mantenimiento de los inmuebles.

Gutiérrez destacó que el nuevo contrato permitirá ofrecer una respuesta estable, planificada y eficaz ante las necesidades de reparación que puedan surgir.

El objetivo, añadió, es preservar el patrimonio municipal, evitar el deterioro de las instalaciones y mejorar la calidad de los espacios públicos utilizados a diario por la ciudadanía.

El alcalde también indicó que esta fórmula permitirá reducir los tiempos de respuesta y adaptar el servicio a las necesidades que se detecten en colegios, edificios municipales declarados Bien de Interés Cultural, centros ciudadanos, centros de día y centros de mayores.

Mantenimiento de inmuebles singulares

El proceso de contratación ha sido impulsado por el Área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, dirigida por el concejal Ángel Chinea.

El contrato también incluye el mantenimiento de inmuebles singulares por su actividad o por sus características arquitectónicas, como el Mercado municipal provisional.

Quedan excluidas las intervenciones que estén directamente relacionadas con la actividad comercial, artística, técnica o escénica propia de estos recintos.

Una plantilla mínima de 27 profesionales

Entre los requisitos de la licitación figura la obligación de destinar al servicio una plantilla mínima de 27 profesionales.

El equipo deberá contar con perfiles como arquitectos, encargados de obra, oficiales de albañilería, carpintería, fontanería y cerrajería, además de personal administrativo, entre otros.

La empresa adjudicataria también tendrá que presentar un plan de formación y reciclaje adaptado a las funciones de cada trabajador. El contrato exige, al menos, una acción formativa anual por empleado.

Mantenimiento ordinario de edificios municipales y colegios

El mantenimiento ordinario incluye las actuaciones habituales necesarias para conservar los edificios municipales y los centros educativos en buen estado y garantizar su funcionamiento seguro.

El servicio abarca la gestión diaria, la vigilancia y la inspección de los inmuebles, el mantenimiento preventivo y correctivo, la detección y reparación de averías, las pequeñas reposiciones y la atención de incidencias y urgencias.

También contempla la actualización del inventario municipal y trabajos de fontanería, saneamiento, carpintería, albañilería, pintura, cubiertas, climatización, mobiliario e instalaciones.

Estas tareas se realizarán de forma continua y sin necesidad de un requerimiento previo por parte del Ayuntamiento.

Reparaciones extraordinarias, reformas y mejoras

El mantenimiento extraordinario comprende las actuaciones que superan los trabajos habituales de conservación y que requieren una intervención específica del Consistorio.

En este apartado se incluyen reparaciones integrales, reposiciones, renovación de elementos deteriorados, reformas, ampliaciones y mejoras destinadas a recuperar o reforzar la funcionalidad, la seguridad y el aspecto de los inmuebles.

El contrato también contempla intervenciones no programadas ante problemas puntuales, urgencias o emergencias, además de mejoras que no estén incluidas expresamente dentro del mantenimiento ordinario.