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Los centros ciudadanos de La Laguna mantienen sus actividades durante agosto

La programación de verano incluye talleres, deporte, formación, propuestas culturales y actividades para todas las edades en barrios y pueblos del municipio

Actividades en uno de los centros ciudadanos de La Laguna.

Actividades en uno de los centros ciudadanos de La Laguna. / ED

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Haridian del Pino

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La Laguna

Los centros ciudadanos de La Laguna mantendrán su actividad durante el mes de agosto con una programación adaptada al periodo vacacional. Estos espacios continuarán abiertos en numerosos barrios y pueblos del municipio con propuestas culturales, deportivas, formativas, sociales y de ocio para distintas edades.

La oferta de verano incluye campamentos infantiles, talleres, actividades para personas mayores, programas de envejecimiento activo, folclore, baile, música, yoga, pilates y estimulación cognitiva.

También se han programado charlas sobre salud, actividades juveniles, encuentros culturales, exposiciones, semanas culturales, cursos de formación, manualidades y otras iniciativas promovidas por asociaciones y colectivos vecinales.

El programa se desarrolla gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de La Laguna, los consejos de centro y el tejido asociativo del municipio.

Actividades en centros ciudadanos de todo el municipio

La programación de agosto llegará a centros ciudadanos repartidos por diferentes zonas de La Laguna. Habrá actividades en Las Madres de Padre Anchieta, Gracia, San Jerónimo, Finca España, El Tranvía, Valle de Guerra, Tejina, Punta del Hidalgo y Bajamar.

También se mantendrá la actividad en Valle Jiménez, Los Andenes, San Bartolomé de Geneto, Las Chumberas, San Lázaro, Garimba y La Candelaria, entre otros espacios.

En algunos centros se adaptarán los horarios de apertura y funcionamiento a las características del periodo vacacional.

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, señaló que el verano modifica el ritmo habitual de las actividades, pero no paraliza la vida de estos espacios vecinales.

“Queremos que sigan siendo espacios abiertos donde las personas puedan encontrarse, compartir, aprender y fortalecer los lazos vecinales”, indicó el edil.

Ocio, formación y convivencia durante el verano

El Ayuntamiento destaca que los centros ciudadanos no se limitan a albergar talleres o actividades, sino que también sirven como punto de encuentro para los vecinos y como sede para los proyectos de asociaciones y colectivos.

Según Hernández, el objetivo es mantener estos espacios abiertos a la participación durante todo el año, también durante agosto.

“Es una oportunidad para seguir haciendo comunidad desde otro ritmo, favoreciendo el encuentro entre generaciones, el ocio saludable y la implicación de la ciudadanía en la vida de sus barrios y pueblos”, afirmó.

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El concejal también reconoció el trabajo de las asociaciones, las personas voluntarias y los vecinos que colaboran en la organización de las actividades y en el funcionamiento diario de los centros.

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